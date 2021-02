Star : Disney+ ajoute 3800 heures de séries et films pour seulement 2€ de plus

Star, la section pour adultes de Disney+, s'apprête à débarquer en Europe. Cette nouvelle catégorie offre l'accès à 3800 heures de séries et de films supplémentaires pour la modique somme de 2 euros de plus tous les mois. Heureusement, il n'est pas encore trop tard pour profiter de l'ancien tarif.

Dès le 23 février 2021, Disney+ proposera une nouvelle section au sein de son catalogue de séries, de films et de documentaires. Baptisée Star, cette catégorie comprend des films, des séries et des documentaires plus matures et adultes. Pour étoffer son service de streaming, Disney n'est notamment servi dans la liste des productions Fox. Pour rappel, la firme de Mickey a racheté la 21st Century Fox en 2019.

“Star proposera des milliers d’heures de films et de séries créés par les différents studios du groupe” explique Disney+ dans un communiqué de presse. Cette section offrira “plus de 40 séries, près de 250 films”. In fine, Star donnera accès à plus de 3800 heures de contenus supplémentaires aux abonnés. La liste complète des contenus de Star disponibles au lancement comprend des anciennes séries ultra populaires, comme Sons of Anarchy, Desperate Housewives, Prison Break, X-Files, How I Met Your Mother ou encore Lost. Au total, Disney+ donne accès un impressionnant total de 10 000 heures de productions.

Disney+ annonce 4 séries exclusives Star

Disney+ annonce aussi la présence de “4 productions Star Originals exclusives” au sein de la section Star. Les abonnés pourront ainsi découvrir “Big Sky”, un thriller de David E. Kelley, la série “Love, Victor”, Solar Opposites, une sitcom animée, et surtout Helstrom, une série dramatique produite par ABC Signature Studios. La série suit les aventures de Daimon et Ana Helstrom, les enfants d'un mystérieux tueur en série, en conflit avec un démon. La firme américaine s'est engagée à enrichir la section avec “d'autres contenus” au fil des mois.

Sans surprise, l'ajout de Star s'accompagne d'une augmentation tarifaire. L'abonnement passera de 6,99 euros par mois à 8,99 euros mois, soit seulement deux euros supplémentaires. Au vu du large catalogue de contenus intégrés à Star, Disney propose toujours un excellent rapport contenu prix. Néanmoins, il est encore possible de profiter de l'ancien tarif en vous abonnant avant le 23 février. Vous bénéficierez ainsi d'un tarif préférentiel pendant une période de 6 mois, soit une économie totale de 12 euros. Pour réaliser encore plus d'économie, on vous conseille d'opter pour l'abonnement annuel avant la date butoir du 23.