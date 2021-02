Disney+ compte déjà près de 95 millions d’abonnés dans le monde

Disney+ revendique désormais près de 95 millions d'abonnés dans le monde. Lancé fin 2019, le service de streaming est parvenu à pulvériser tous ses objectifs avec plusieurs années d'avances. Afin de rivaliser avec Netflix, leader de la VOD, Disney peut compter sur un large catalogue de séries et films, et sur l'arrivée de Star, une nouvelle section pour adultes en Europe.

Dans un communiqué publié ce jeudi 11 février 2021, Disney annonce s'approcher des 95 millions d'abonnés dans le monde pour Disney+. Pour rappel, le service de SVOD affichait 86 millions de clients au compteur en décembre 2020. En l'espace de quelques semaines, Disney+ a donc séduit près de 9 millions d'utilisateurs.

Grâce à l'immense popularité de son catalogue, composé de séries à succès comme The Mandalorian, Disney+ a réussi à réaliser tous les objectifs de la firme américaine avec plusieurs années d'avance. Avant le lancement, le groupe n'espérait atteindre les 60 millions d'abonnés qu'en novembre 2024.

Disney+ déclare la guerre à Netflix

Désormais, Disney table sur un parc de 230 et 260 millions d’abonnés en novembre 2024. A titre de comparaison, Netflix, le numéro actuel de la VOD, vient de passer la barre des 200 millions d’abonnés dans le monde. Sans surprise, Disney+ a largement profité des mesures de confinement contre le Covid-19. Confinés à domicile, de nombreux internautes se sont tournés vers le streaming pour se divertir.

Pour tenir tête à Netflix, et son catalogue de contenus exclusifs et variés, Disney peut compter sur l'arrivée de la section Star, une nouvelle catégorie destinée à des séries et films plus adultes. Pour appâter de nouveaux clients, Disney mise aussi sur de nombreuses séries exclusives, dont WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver. “Il faut que nous gardions un rapport qualité-prix très élevé, et il n'y a pas de meilleur moyen d'y arriver que de faire tourner la machine à franchises pour sortir de nouveaux opus tous les mois” explique Bob Chapek, PDG du groupe Disney.

Dans le communiqué, Disney évoque aussi le succès global de sa branche streaming, composée de Dinsey+, ESPN+ (sport), et Hulu (uniquement aux Etats-Unis). Porté par le succès insolent de Disney+, la division streaming a atteint les 146 millions d'abonnés dans le monde fin 2020. Malgré les performances de la branche VOD, Disney a enregistré un chiffre d'affaires global en baisse de 22% à 16,25 milliards de dollars. Les résultats du groupe sont évidemment plombés par la fermeture des parcs Disneyland et des cinémas.