Abonnés Canal+ : Comment créer et inclure votre compte Disney+ dans votre abonnement

De nombreux abonnements Canal+ incluent le service de vidéo à la demande Disney+. Si vous possédez une offre éligible, sachez que pour l’activer, il faut le faire manuellement, on vous explique ça en détail. Vous allez voir, il n’y a rien de compliqué et cela ne prend même pas 2 minutes.

Comment lier votre compte Disney+ à votre abonnement Canal+

1ère étape : Pour commencer, il faut avoir reçu un mail de la part du service client Canal+ (voir capture ci-dessus). Si vous ne l’avez pas encore eu, il ne faut pas vous inquiéter. Pour preuve, nous n’avons pas reçu ce mail dès le lancement de Disney+ en France le jour J mais le lendemain (le 8 avril en début d’après-midi), il suffit de patienter un peu.

2ème étape : Dans ce mail, cliquez sur l’onglet bleu « J’active mon compte Disney+ » et vous serez redirigé sur l’espace client Canal+. Identifiez-vous (ou créez-vous un compte Canal+ si vous n’en avez pas).

3ème étape : Vous arriverez sur une page sur laquelle il vous sera demandé de créer votre compte Disney+ compris dans votre abonnement en cliquant sur l’onglet bleu « Créer mon compte Disney+ ».

4ème étape : Vous serez redirigé sur le site de Disney+ pour enfin créer votre compte en indiquant une adresse mail et un mot de passe tout en n’oubliant pas d’accepter les conditions d’utilisation. Et voilà votre compte Disney+ est lié à votre abonnement Canal+ ! Mais ce n’est pas fini, car il reste une toute petite chose à régler : sa vérification.

Pour cela, rendez-vous sur l’espace « Compte » de votre profil Disney+ et cliquez sur le lien « vérifier votre compte ». Immédiatement, vous recevrez un mail contenant un code d’accès temporaire composé de 6 chiffres à renseigner sur votre compte Disney+(attention ce code d’accès temporaire expire dans les 15 minutes à compter de son envoi). Vous voilà enfin au bout du chemin, maintenant à vous les films d’animation Pixar, les séries et films Marvel, les films et séries Star Wars dont fait partie notamment l’excellent The Mandalorian.