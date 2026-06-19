TF1 débarque sur Netflix et il y a une mauvaise nouvelle

Les programmes de TF1+ sont désormais accessibles sur le service de streaming Netflix, un an après l'annonce de ce mariage étonnant. Il y a cependant une subtilité qui va faire grincer des dents.

C'est officiel. Tous les abonnés au service de streaming Netflix en France peuvent désormais lancer les chaînes du groupe TF1 directement depuis la plateforme. L'arrivée de TF1+ sur Netflix était attendue depuis juin 2025 et elle prend donc forme un an plus tard, jour pour jour. C'est la première fois que le géant américain accueille un autre diffuseur. Désormais, un carrousel dédié met en avant les 5 chaînes en direct disponibles : TF1, TF1 Series Films, TMC, TFX et LCI.

Tous les programmes accessibles en replay sur le bouquet le sont également depuis Netflix. À vous les Koh-Lanta, Star Academy, Danse avec les Stars, Demain nous appartient, Ici tout commence et autre Plus belle la vie sans avoir à jongler entre les services. De quoi réjouir celles et ceux qui apprécient ces programmes, avec tout de même une petite précision importante qui ne manquera pas d’entacher la bonne nouvelle.

Vous pouvez voir les chaînes de TF1 sur Netflix, mais…

TF1 étant un groupe de diffusion à part entière, il importe son fonctionnement même en rejoignant une plateforme jusque là concurrente. En clair : vous verrez des publicités avant chaque programme du bouquet TF1, et ce quel que soit votre abonnement Netflix. Payer pour la formule Premium ne change rien, dans la mesure où c'est la régie publicitaire de TF1, pas celle de Netflix, qui gère ici les réclames.

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Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il semble que TF1+ soit limité à une définition Full HD, là aussi même si vous payez pour la 4K sur Netflix. De plus, les avant-premières ne sont pas incluses. Seuls les abonnés à TF1+ Premium en profiteront. En revanche, l'intégration du diffuseur est totalement gratuite sur l'ensemble des forfaits de la plateforme américaine. Quant aux personnes qui n'ont que faire des nouvelles chaînes, on ignore encore s'il sera possible de les masquer sur l'interface.