Disney+ lance Verts, ses vidéos au format vertical pour smartphone

Pour offrir plus de contenus sur les appareils mobiles, Disney+ lance Verts, un format de vidéos verticales qui vient concurrencer les Shorts de YouTube, les Reels d'Instagram ou TikTok.

L'application mobile de Disney+ se dote d'une nouvelle catégorie : les Verts. Celle-ci abrite des vidéos adoptant le format vertical, pensé pour un visionnage sur smartphone. La plateforme de streaming vidéo cherche ainsi à renforcer l'engagement de ses utilisateurs, qui vont pouvoir accéder à du contenu en dehors de la TV de leur salon. L'objectif est de faire passer plus de temps sur Disney+ et de s'assurer la fidélité des clients.

“D'un simple clic sur la nouvelle icône Verts dans la barre de navigation sur mobile, les utilisateurs accèdent à un flux vidéo vertical et peuvent parcourir une succession de scènes et de moments de films et de séries sur Disney+, puis les ajouter facilement à leur liste de visionnage ou lancer directement la lecture”, explique The Walt Disney Company. Comme pour les Shorts de YouTube, les Reels d'Instagram ou TikTok, on passe rapidement d'une vidéo à l'autre par simple balayage sur l'écran.

Après ESPN, les Verts débarquent sur Disney+

On nous promet de “retrouver la magie des histoires Disney dans un format moderne, captivant et parfaitement adapté aux habitudes de visionnage sur appareils mobiles”. Les Verts permettent à la fois de découvrir de nouveaux programmes disponibles au catalogue de Disney+ et d'approfondir ceux que l'on connaît déjà.

Avec le temps, Verts devrait prendre de plus en plus d'importance au sein de Disney+. Les équipes du service travaillent déjà sur d'autres formats narratifs, types de contenu et expériences personnalisées tirant parti du format vertical. Verts est déjà disponible depuis août dernier sur ESPN, la plateforme de sport phare aux États-Unis, détenue par The Walt Disney Company à hauteur de 80 %. L'entreprise a constaté un engagement accru des utilisateurs depuis le lancement, notamment grâce à un “nouvel algorithme avancé qui alimente le moteur de recommandation”, ce qui détermine justement le succès ou non de ce genre de service.

Les abonnés Disney+ aux États-Unis ont accès aux Verts sur leur app Disney+ à partir de cette semaine. Aucune date n'a encore été annoncée pour la France.