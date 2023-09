Diablo 4 : les joueurs ont encore plus années de contenu devant eux, assure Blizzard

Vous n’en avez pas encore assez de Diablo 4 ? Ça tombe bien, Blizzard a une bonne nouvelle pour vous. Rod Fergusson, directeur du jeu, a confirmé dans une interview que plusieurs extensions annuelles sont à prévoir, ce qui signifie que nous avons encore devant nous plusieurs années de contenus, de quêtes et de loot infernal.

Voilà désormais 3 mois que Diablo 4 est disponible sur toutes les plateformes et, du fait du rythme infernal — sans mauvais jeu de mots — des sorties de jeux vidéo au cours de cet été, il faut bien admettre que le grand public semble déjà passé à autre chose. Malgré ses nombreuses qualités, que nous avons soulignées dans notre test, il y a tout simplement trop de jeux à jouer pour avoir le temps de s’attarder sur un seul. Qu’à cela ne tienne, Blizzard ne compte pas lâcher le morceau.

Dans une interview accordée à nos confrères de Dexerto, Rod Fergusson, directeur du jeu, a en effet confirmé ce à quoi tout le monde s’attendait : Blizzard est encore loin d’en avoir fini avec Diablo 4. À vrai dire, le studio va continuer à alimenter le jeu en contenu pendant encore plusieurs années, au travers d’extensions annuelles. « Nous avons plusieurs histoires à raconter dans les années à venir », a assuré Rod Fergusson.

Sur le même sujet — Diablo 4 : les serveurs hors service à cause d’une attaque DDoS

Diablo 4 va avoir droit à plusieurs extensions annuelles

« Quand on regarde en arrière et qu’on se rend compte qu’il y a eu 11 ans entre Diablo 3 et Diablo 4, on a l’impression que nous n’avons pas été à la hauteur de nos joueurs, de notre communauté et de ce qu’ils méritent. C’est quelque chose que nous sommes en train de rectifier avec Diablo 4 avec nos saisons et nos extensions », continue ce dernier.

Merci Rod, faute avouée à moitié pardonnée. Pour rappel, la deuxième saison de Diablo 4, intitulée Season of Blood, a été annoncée lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2023. Cette dernière sera avant tout centrée autour des vampires, avec un tout nouveau personnage chasseur de vampires et des pouvoirs inspirés de ce folklore. On y retrouvera également 5 nouveaux boss. L’extension sera disponible le 17 octobre prochain.

Source : Dexerto