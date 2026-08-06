Des propriétaires de Tesla accusent cette mise à jour de faire griller l’ordinateur de leur voiture

Tesla déploie depuis deux semaines une version allégée de son logiciel de conduite supervisée sur ses modèles les plus anciens. Plusieurs conducteurs décrivent depuis un comportement anormal de l’ordinateur embarqué dans leur voiture. Certains affirment même avoir dû le faire remplacer par un centre de service.

Les véhicules électriques reçoivent leurs nouveautés par mise à jour à distance, comme un smartphone. Cette souplesse permet de réparer un défaut sans passer par le garage. Elle expose aussi les conducteurs aux ratés d’un logiciel mal calibré. Chez Tesla, chaque déploiement est scruté de près. La version 14.3.4 du Full Self-Driving devait corriger le comportement des voitures face aux bus scolaires.

Le constructeur américain a récemment étendu son dernier logiciel aux véhicules les plus anciens. Baptisée V14 Lite, cette adaptation vise les Tesla dotées du calculateur HW3, produites entre 2019 et 2023. La diffusion a commencé il y a une quinzaine de jours. Le déploiement du Full Self-Driving en Europe a longtemps buté sur les autorisations des régulateurs.

🚨🚨🚨 Be careful with FSD 14 Lite ECU is hitting a temperature of 102 Celsius!!! 🔥🔥🔥🔥 Start Self Driving is no longer available on my vehicle @wholemars @SawyerMerritt @aelluswamy @Tesla_AI pic.twitter.com/LeQXtIR2pO — TexasTSLA (@TexasTSLA) August 3, 2026

Le Full Self-Driving V14 Lite ferait grimper la température de l’ordinateur des Tesla équipées du HW3

Les Tesla équipées du HW3 chaufferaient anormalement depuis cette mise à jour. Des propriétaires publient sur X des relevés atteignant 102 °C, soit environ le double de la température au repos du calculateur. À titre de comparaison, la puce H100 de Nvidia, conçue pour les centres de données, plafonne à 87 °C. Le système coupe automatiquement la conduite supervisée dès 90 °C et la maintient bloquée jusqu’au refroidissement. Plusieurs conducteurs ont confirmé la surchauffe en passant par le mode service de leur voiture. Quelques-uns racontent avoir dû faire remplacer la pièce.

Le calculateur HW3 souffre de limites connues face à la génération suivante. Il dispose de la moitié de la mémoire du HW4 et d’environ un huitième de sa bande passante. Elon Musk a reconnu que ce matériel n’atteindrait jamais la conduite autonome sans supervision. Il évoque désormais des micro-usines pour équiper les modèles concernés, entre 3 et 4 millions selon les estimations. Le constructeur avait promis en 2016 que tous ses véhicules disposaient déjà des équipements nécessaires pour se passer de conducteur. Rien ne prouve pour l’instant que la mise à jour soit en cause, car de nombreux conducteurs ne signalent aucun souci. Tesla n’a pas répondu aux sollicitations.