16,5 millions de dollars : cette carte Pokémon détenue par Logan Paul vient de battre le record de la plus grosse vente de l’Histoire

L'engouement autour des cartes Pokémon est loin d'être terminé, comme est venue le prouver une vente aux enchères arrivée à sa fin hier. Parmi les 300 lots présentés lors de cette dernière, tout le monde a retenu la carte Pokémon qui a battu le record de la plus grosse revente.

En avril 2022, l'influenceur aux multiples casseroles Logan Paul confirme sa passion nouvelle pour la collection de cartes Pokémon en faisant l'acquisition d'une pièce extrêmement rare : la carte Pikachu Illustrator. Cette carte est qualifiée dans le milieu de PSA 10, c'est-à-dire qu'elle est concrètement considérée comme parfaite de bout en bout : aucun dommage visible, illustrations idéalement centrées, angles bien arrondis, etc. Il fallait bien au moins 5,4 millions de dollars pour acheter cette carte.

À l'époque, cette somme était un record absolu. Aujourd'hui, elle est ridiculisée par une vente aux enchères qui s'est tenue hier, qui détient désormais le nouveau record de la carte Pokémon la plus chère de l'Histoire. On reprend les mêmes protagonistes et on repart. La carte en question n'est autre que la fameuse Pikachu Illustrator, et son vendeur n'est autre que Logan Paul. La somme dépense dépensée, en revanche, est tout autre : 16,5 millions de dollars. Rien que ça.

Cette carte Pokémon s'est vendue 16,5 millions de dollars

Une nouvelle preuve s'il en faut que le petit monde de la collection de cartes Pokémon est encore bien vivace. La chips en forme de Dracaufeu vendue à 80 000 dollars nous avait déjà mis la puce à l'oreille, mais nous sommes ici à un tout autre niveau. Logan Paul a bien entendu évènementialisé au possible la vente aux enchères, à grands renforts de live et autres posts nostalgiques sur les réseaux sociaux, faisant probablement grimper la hype autour de la fameuse carte.

« C'est une nuit historique non seulement pour la communauté Pokémon, mais aussi pour toute la communauté des collectionneurs », a déclaré Ken Goldin, PDG de Goldin qui a organisé la vente aux enchères. « Nous continuons à montrer qu'il n'y a pas de barrières. Ces objets clés que nous aimons et apprécions tous continuent à prendre de la valeur, à battre des records et à rassembler les gens. »