Apple Music : comment accéder à l’hommage au premier iPod pour ses 25 ans

Pour célébrer le 25ème anniversaire de l’iPod, la page 404 d’Apple Music renvoie vers un lecteur virtuel dans lequel on peut naviguer et lancer des musiques.

ipod
Crédit : Phonandroid

C’est l’anniversaire de l’iPod, qui fête ses 25 ans. Le tout premier modèle est sorti le 23 octobre 2001. Au fil des années, les lecteurs MP3 d’Apple ont bouleversé les habitudes de consommation de la musique et définitivement enterré le CD pour les appareils nomades, qui avaient eux-même remplacés la cassette. Aujourd’hui, l’iPod est devenu inutile avec l’essor des smartphones, puis des services de streaming musical. Mais son évocation suffit à rendre nostalgique toute une génération.

Pour célébrer son quart de siècle, on peut retrouver un iPod original virtuel sur la page d’erreur 404 d’Apple Music. On peut naviguer dans cet iPod via la molette en utilisant la souris sur PC ou l’écran tactile sur smartphone et tablette, cette dernière option se montrant d’ailleurs plus pratique. Pour ceux qui n’ont jamais eu un iPod entre les mains, comprendre le système pour passer d’un menu à l’autre peut prendre quelques minutes. Pour les autres, les vieux réflexes reviennent vite, mais nous rappellent que l’ergonomie des dispositifs d’aujourd’hui est bien plus agréable.

Un iPod virtuel caché dans la page 404 d’Apple Music

On sélectionne les morceaux et on contrôle la lecture avec les mêmes boutons qu’à l’époque, on peut même accéder aux réglages de l’iPod pour en modifier les paramètres. De nombreuses pistes sont disponibles (1 217 pour être précis), d’une durée d’1 m 30 seulement à cahque fois, auxquelles on peut accéder depuis les playlists, la liste triée par artiste, ou la liste triée par le nom des chansons.

apple music ipod
Crédit : Apple

L’expérience est amusante et Apple en profite tout de même pour renvoyer les utilisateurs vers les versions complètes des titres sur Apple Music en cliquant sur le lien de la chanson en cours de lecture. Un hommage au premier iPod oui, mais cela ne prive pas de faire la promotion de sa plateforme de streaming. Et si l’iPod est encore un peu trop récent pour vous, sachez que Sony vient de ressusciter le bon vieux Walkman avec le lancement de trois nouveaux et coûteux modèles.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spotify lance une application pour voiture, mais pas pour tout le monde

La célèbre plateforme de streaming audio se fait une place dans votre voiture. Spotify a désormais droit à son application dédiée, intégrée directement au système multimédia du véhicule. Écouter de…

Microsoft veut simplifier Windows 11, voici les changements qui arrivent

Microsoft est en train de tester plusieurs nouveautés pour Windows 11. Le géant de l’informatique compte notamment simplifier progressivement l’Explorateur de fichiers, tout en ajoutant une nouvelle interface dédiée aux…

Google Messages prépare une refonte qui va simplifier la vie des utilisateurs

La célèbre application de messagerie s’améliore. Google Messages pourrait en effet bientôt avoir droit à une mise à jour qui optimise largement le menu des paramètres. Le moins que l’on…

L’écran de l’iPhone Duo se fissurerait après quelques heures, les utilisateurs enragent

Tout juste sorti, le premier smartphone pliable d’Apple connaîtrait déjà des problèmes. Certains utilisateurs rapportent des défaillances concernant l’iPhone Duo, notamment au niveau de son écran… En 2026, le smartphone…

Les Galaxy Buds On arrivent bientôt en Europe, leur prix se précise

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung pourraient arriver plus tôt que prévu. On en sait plus quant à une potentielle date de sortie en Europe, ainsi que sur le…

Vous avez gardé Popcorn Time sur votre PC ? Des pirates pourraient en profiter

Le vénérable service de streaming illégal Popcorn Time, inactif depuis plusieurs années, pourrait être utilisé par des pirates. Des chercheurs en cybersécurité révèlent que l’application, toujours présente sur de nombreux…

Test Sony Bravia 9 II : le RGB LED est-il la technologie du futur des télés ?

Remplaçant la vieillissante Bravia 9, la Bravia 9 II est enfin arrivée. S’appuyant sur la nouvelle technologie RGB LED, censée combiner luminosité, contraste et contrôle colorimétrique, la Bravia 9 II…

Des parties trop difficiles sur Call of Duty : Modern Warfare 4 ? Certains joueurs misent sur cette astuce

Call of Duty: Modern Warfare 4 est disponible et le matchmaking fait une nouvelle fois parler de lui. Comme sur Warzone, certains joueurs utilisent un VPN dans l’espoir de trouver…

Cette étude montre l’impact du smartphone sur le sommeil et c’est une catastrophe

Une utilisation prolongée du smartphone avant le coucher dégrade fortement le sommeil et les capacités de chacun. Selon deux études récentes issues de Scientific Reports et JAMA Pediatrics, les écrans…

Problème de batterie sur votre Galaxy S25 ou S24 ? La mise à jour One UI 9 est peut-être en cause

Des utilisateurs constatent une autonomie en berne sur leur Galaxy S25 ou Galaxy S24 (quel que soit le modèle de la génération) depuis l’installation de la mise à jour vers…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.