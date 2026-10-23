Apple Music : comment accéder à l’hommage au premier iPod pour ses 25 ans

Pour célébrer le 25ème anniversaire de l’iPod, la page 404 d’Apple Music renvoie vers un lecteur virtuel dans lequel on peut naviguer et lancer des musiques.

C’est l’anniversaire de l’iPod, qui fête ses 25 ans. Le tout premier modèle est sorti le 23 octobre 2001. Au fil des années, les lecteurs MP3 d’Apple ont bouleversé les habitudes de consommation de la musique et définitivement enterré le CD pour les appareils nomades, qui avaient eux-même remplacés la cassette. Aujourd’hui, l’iPod est devenu inutile avec l’essor des smartphones, puis des services de streaming musical. Mais son évocation suffit à rendre nostalgique toute une génération.

Pour célébrer son quart de siècle, on peut retrouver un iPod original virtuel sur la page d’erreur 404 d’Apple Music. On peut naviguer dans cet iPod via la molette en utilisant la souris sur PC ou l’écran tactile sur smartphone et tablette, cette dernière option se montrant d’ailleurs plus pratique. Pour ceux qui n’ont jamais eu un iPod entre les mains, comprendre le système pour passer d’un menu à l’autre peut prendre quelques minutes. Pour les autres, les vieux réflexes reviennent vite, mais nous rappellent que l’ergonomie des dispositifs d’aujourd’hui est bien plus agréable.

Un iPod virtuel caché dans la page 404 d’Apple Music

On sélectionne les morceaux et on contrôle la lecture avec les mêmes boutons qu’à l’époque, on peut même accéder aux réglages de l’iPod pour en modifier les paramètres. De nombreuses pistes sont disponibles (1 217 pour être précis), d’une durée d’1 m 30 seulement à cahque fois, auxquelles on peut accéder depuis les playlists, la liste triée par artiste, ou la liste triée par le nom des chansons.

L’expérience est amusante et Apple en profite tout de même pour renvoyer les utilisateurs vers les versions complètes des titres sur Apple Music en cliquant sur le lien de la chanson en cours de lecture. Un hommage au premier iPod oui, mais cela ne prive pas de faire la promotion de sa plateforme de streaming. Et si l’iPod est encore un peu trop récent pour vous, sachez que Sony vient de ressusciter le bon vieux Walkman avec le lancement de trois nouveaux et coûteux modèles.