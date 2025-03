Cet ordinateur Apple-1 s’est vendu 345 000 € aux enchères, heureusement qu’il fonctionne à ce prix-là

La ruée vers les produits Apple anciens continue et les montants atteints par certains objets mis en vente aux enchères ne cessent d'impressionner. Un Apple-1 a ainsi trouvé preneur pour 345 000 euros.

Plusieurs mythologies évoquent une pomme en or jouant un rôle important. Par exemple la Pomme d'or de la discorde chez les grecs, provoquant au final la guerre de Troie. Beaucoup plus proche de nous, il en existe une qui, si elle n'est pas fait en métal précieux, peut tout de même rapporter beaucoup d'argent à qui la possède. Il s'agit de celle qui prend place sur les produits de la marque Apple. Particulièrement les plus anciens que des acheteurs fortunés s'arrachent lors de ventes aux enchères.

En mars, le site spécialisé RR auction lance un événement nommé “Steve Jobs et la Révolution Apple“. Les amateurs ont l'embarras du choix tant les lots proposés sont divers : des notes manuscrites de Steve Jobs, des photos rares de ce dernier, des chèques signés de sa main, et bien sûr de multiples appareils estampillés de la pomme croquée depuis les années 70. Parmi eux, un Apple I de 1976 a atteint des sommets avec un prix final de 375 000 $, soit à peu près 345 000 €.

Quelqu'un a acheté un Apple-1 fonctionnel pour 345 000 €

Sur sa page dédiée, l'Apple-1 affiche une description alléchante : “Fantastique ordinateur Apple-1 de style « Byte Shop » (également connu sous le nom d'Apple I ou Apple Computer 1), bien conservé et entièrement fonctionnel, complet avec tous les composants et accessoires nécessaires à son fonctionnement, mis en valeur par son rare manuel d'utilisation original et fortement annoté“. Le tout a reçu une note de 8/10 basée sur son état et sa rareté.

L'ordinateur est le lot qui s'est vendu le plus cher. En deuxième position, on trouve un chèque de 13 dollars et 25 cents signé par Steve Jobs, parti pour 112 054 $ (environ 103 315 €), suivi d'un iPhone premier du nom modèle 4 Go. On s'attendait à ce qu'il batte le record actuel de 140 000 $ pour un tel objet, mais il n'est finalement monté qu'à 87 514 $ (80 700 €) “seulement”.