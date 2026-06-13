Pokémon : 15 000 dollars de cartes disparaissent lors d’un raid éclair, du jamais vu

Les cartes Pokémon peuvent rapporter de l’argent, beaucoup d’argent. Des voleurs l’ont bien compris en dérobant à la vitesse de l’éclair de nombreuses cartes Pokémon de grande valeur.

Le temps des braqueurs repartant avec des sacs entiers de billets de banque semble appartenir au passé. En effet, de nos jours, certains objets de collection peuvent valoir des sommes folles. Et les cartes Pokémon en font partie. Si la police chinoise a réussi à saisir 7,6 tonnes de fausses cartes Pokémon, d’autres, bien réelles, peuvent rapporter gros. Une carte Pokémon détenue par Logan Paul vient d’ailleurs de battre le record de la plus grosse vente de l’histoire. Celle-ci a été vendue pour… 16,5 millions de dollars.

Partant de ce constat, il n’est guère étonnant de voir que certaines personnes sont prêtes à tout pour posséder les cartes Pokémon les plus rares, et donc les plus chères. Et ça, un mystérieux groupe de braqueurs masqués l’a bien compris.

Les faits se sont déroulés le 8 juin dernier aux États-Unis, et plus précisément dans la baie de San Francisco. Une boutique de cartes à collectionner fraîchement ouverte, appelée The Card Lab, a été la cible d’un cambriolage éclair. En tout et pour tout, l’opération n’aurait duré que 40 secondes.

Plus de 13 000 euros de cartes Pokémon disparaissent en un instant

Peu de temps après la fermeture du magasin, les voleurs masqués se sont précipités sur les cartes Pokémon. Ces derniers ont réussi à mettre la main sur deux coffrets de l’ère Sun & Moon. Leur valeur de revente serait estimée entre 1 500 et 2 000 dollars chacun. Mais ce n’est pas tout. En effet, les malfaiteurs ont également emporté un coffret Roaring Skies, dont le prix atteindrait pas moins de 5 000 dollars.

Les braqueurs n’ont pas oublié d’emporter plusieurs UPC (Ultra Premium Collections), ainsi que certains ETB (Elite Trainer Boxes). Au total, la valeur du butin est estimée à 15 000 dollars, soit près de 13 000 euros.

Lire aussi – Les cartes Pokémon le rendent fou : il utilise une tronçonneuse pour voler 12 000 dollars de cartes

« À la fin de la journée, je veux que ces individus soient retrouvés », déclare le propriétaire de The Card Lab, Ronnie Hackett. « Nous récupérerons peut-être nos biens, ou peut-être pas, mais il doit y avoir des conséquences pour ce qu’ils ont fait. Je détesterais les voir continuer à agir ainsi. Sensibiliser le public à ce sujet est important pour moi. »

Source : ABC News