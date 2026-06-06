Dernière chance : Surfshark VPN offre 4 mois et jusqu’à 88 % de réduction, la promo touche à sa fin

Si vous envisagiez de vous équiper d'un VPN à petit prix, il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de cette offre exclusive sur Surfshark. Elle affiche 88 % de réduction, avec 4 mois supplémentaires ajoutés gratuitement à l'abonnement.

Découvrir l’offre

Si vous hésitiez encore, le compte à rebours est lancé : la promotion Surfshark réservée aux lecteurs de Phonandroid prend fin dans quelques heures. Les trois formules Starter, One et One+ profitent d’une réduction allant jusqu'à 88 % pour un engagement de 24 mois, auxquels s'ajoutent 4 mois supplémentaires sans surcoût.

Alors que de nombreux VPN premium dépassent les 4 ou 5 € par mois, Surfshark continue de se démarquer avec des prix attractifs, tout en offrant l’un des meilleures services de sa catégorie. De plus, un seul abonnement suffit pour protéger tous les appareils du foyer, sans limitation du nombre de connexions simultanées.

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Un VPN, un antivirus et plusieurs outils de protection réunis

L'offre concerne donc les abonnements de 24 mois qui donnent droit systématiquement à 4 mois offerts. Selon la formule choisie, vous pouvez accéder à bien plus qu'un simple VPN.

La formule Starter inclue le VPN de Surfshark ainsi que la fonctionnalité Alternative ID, qui est un outil permettant de créer une identité numérique secondaire afin de limiter l'exposition de vos données personnelles lors des inscriptions en ligne.

Les offres One et One+ vont plus loin en intégrant un antivirus, la surveillance des fuites de données, un moteur de recherche privé ainsi que des alertes en cas de compromission de vos informations personnelles.

Voici un récapitulatif des tarifs promotionnels actuellement proposés :

Surfshark Starter : 1,89 € par mois pendant 24 mois + 4 mois offerts (-88%)

: 1,89 € par mois pendant 24 mois + 4 mois offerts (-88%) Surfshark One : 2,19 € par mois pendant 28 mois (-88%)

: 2,19 € par mois pendant 28 mois (-88%) Surfshark One+ : 3,99 € par mois pendant 28 mois (-81%)

dès 1.89€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.89€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 81% 2.99€/ mois Pendant 16 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Le montant est réglé en une seule fois lors de la souscription, ce qui permet d'obtenir le tarif mensuel le plus avantageux.

Plus de 4 500 serveurs dans 100 pays

Surfshark s'appuie sur une infrastructure solide avec plus de 4 500 serveurs répartis dans 100 pays. Le service prend en charge WireGuard, l'un des protocoles VPN les plus rapides du marché.

D’autres fonctionnalités allant bien au-delà du VPN sont également incluses. C’est le cas de CleanWeb, un outil capable de bloquer les publicités intrusives, ainsi que les traqueurs et certains domaines malveillants avant même qu’ils ne se chargent sur votre navigateur.

Les offres Surfshark One et One+ embarquent également un antivirus, avec détection des malwares en temps réel, protection de la webcam et surveillance continue de vos appareils. C’est un moyen de regrouper plusieurs outils de sécurité au sein d'un même abonnement.

Enfin, l’ensemble des abonnements Surfshark est couvert par une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Ce délai est suffisant pour tester le service avant de vous engager sur la durée.