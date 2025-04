Comment vous créer une identité fictive sur Internet ?

Certaines circonstances sur Internet exigent que l’on accorde une attention particulière à la protection de sa vie privée. En vous créant une identité fictive, vous pourrez éviter de nombreux désagréments sur le web. Dans cet article, nous allons vous montrer comment surfer en toute discrétion tout en protégeant vos informations sensibles.

Protéger son espace personnel sur Internet est un véritable défi. Le web regorge de menaces en tout genre qui poussent les internautes à rester constamment vigilants. La plupart utilisent par exemple un antivirus sur PC, mais ce genre de solution ne résout pas tous les problèmes.

De plus en plus d’utilisateurs se tournent désormais vers les VPN qui ajoutent une couche de sécurité supplémentaire. C’est un outil indispensable pour ceux qui souhaitent rester anonymes tout en protégeant leurs données personnelles. Mais vous pouvez aller encore plus loin en vous créant une identité alternative.

Masquez votre adresse IP

La première étape pour protéger votre identité sur Internet consiste à changer votre adresse IP. C’est un identifiant unique qui permet de remonter facilement à un utilisateur. Avec votre adresse IP, votre FAI peut suivre vos activités sur Internet. Il peut également transmettre des informations sensibles aux forces de l’ordre ou aux institutions dans le cadre d’une enquête judiciaire, par exemple.

En utilisant un VPN, vous pouvez éviter cette traçabilité. Ce type d’application vous permet en effet de remplacer votre IP réelle par une adresse de substitution. Les sites et services web avec lesquels vous interagissez ne voient donc pas votre véritable adresse IP. De plus, grâce au chiffrement de l’ensemble de votre trafic, vos données restent en sécurité. Ni votre FAI, ni les pirates, ou encore les organismes de surveillance ne peuvent voir ce que vous faites sur Internet.

Il est toutefois primordial d’opter pour un VPN fiable. De nombreuses solutions, et surtout celles gratuites, n’offrent pas toutes les garanties de sécurité nécessaires. Optez donc pour un VPN de qualité, notamment pour un VPN No Log comme Surfshark, qui a une politique de confidentialité stricte.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR SURFSHARK

Comment vous créer une identité alternative ?

Changer d’adresse IP est indispensable pour rester anonyme, mais vous pouvez aller encore plus loin en prenant une identité fictive. Vous pouvez notamment créer des adresses email alternatives, avec un nom et des prénoms aléatoires.

Il est préférable d’utiliser de telles adresses dans de nombreux cas de figure. Par exemple, lorsque vous vous inscrivez sur des sites Internet que vous ne connaissez pas très bien. C’est souvent le cas lorsqu’on souhaite tester un service en ligne, s’inscrire sur un forum ou encore participer à une enquête, entre autres exemples.

Plus qu’un simple VPN, Surfshark propose également une fonctionnalité baptisée Alternative ID. Comme son nom l’indique, elle vous permet de créer une identité alternative en générant une adresse email de substitution, avec un nom et des prénoms choisis au hasard.

Comment cela fonctionne :

La fonctionnalité Alternative ID est intégrée à tous les abonnements de Surfshark VPN. Il vous faut donc un compte.

Ouvrez l’application Surfshark

Dans le menu de gauche, allez dans Alternative ID

Cliquez ensuite sur le bouton Créer

Surfshark va ouvrir une nouvelle page dans votre navigateur.

Dans un premier temps, vous devrez créer votre Alt Persona, c’est-à-dire votre identité fictive (nom, prénoms, âge, sexe et adresse). Vous pouvez saisir les informations manuellement ou les générer automatiquement (de manière aléatoire). Nous vous recommandons de choisir le mode aléatoire. Cliquez ensuite sur Créer un Alt Persona.

La prochaine étape consiste à créer votre adresse email fictive. Vous pouvez garder l’adresse générée automatiquement, puis cliquer sur Continuer.

Saisissez ensuite une adresse email réelle sur laquelle vos messages seront automatiquement transférés. Celle-ci ne sera jamais accessible aux sites sur lesquels vous utilisez votre adresse fictive. Cliquez ensuite sur le bouton Créer un Alt email .

Cliquez ensuite sur le bouton . Surfshark vous enverra un email sur votre adresse réelle. Revenez sur la page web et saisissez le code reçu pour confirmer la liaison.

Voilà donc les étapes à suivre pour gréer une identité fictive grâce à Surfshark. Vous pouvez désormais utiliser votre adresse email alternative, ainsi que toutes les informations qui y sont liées (nom, prénom, adresse, etc.).

L’autre bonne nouvelle, c’est que ces informations peuvent s’enregistrer sur votre navigateur. Vous pourrez les renseigner en un clic au niveau des formulaires sur Internet. Pour rappel, Alternative ID est inclus dans toutes les formules de Surfshark, disponibles à partir de 1,99 € par mois.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR SURFSHARK

Créer un numéro de téléphone alternatif

Surfshark vous permet également de générer un numéro de téléphone alternatif. Tout comme l’adresse email de substitution, vous pourrez utiliser ce numéro sur Internet à la place de votre numéro de téléphone réel. Cela vous permettra de recevoir des SMS ou des appels.

C’est une fonctionnalité très intéressante pour ceux qui veulent éviter le démarchage téléphonique ou les spams par SMS. Pour le moment, seuls des numéros américains sont attribués par Surfshark. Et contrairement à Alternative ID, la fonctionnalité Alternative Number est payante. Il vous faudra donc acheter un forfait.

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3200 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark