La trottinette électrique Engwe Y10 à -48% pour la Cyber Week chez GeekBuying

La Cyber Week chez GeekBuying est une aubaine pour les amateurs de mobilité urbaine, avec des offres incroyables sur des trottinettes électriques. Parmi elles, la trottinette électrique Engwe Y10 se distingue avec une réduction spectaculaire de 48%. On vous en dit plus ci-dessous.

Durant la Cyber Week, GeekBuying gâte les passionnés de trottinettes électriques avec des promotions exceptionnelles. La trottinette électrique Engwe Y10, notamment, bénéficie d'une réduction impressionnante de 48%. Pendant quelques jours, elle est ainsi accessible au prix de 309€ au lieu de 593,45€ avec le code promo NNNFREY10.

La trottinette électrique Engwe Y10, avec son moteur de 350W, offre une accélération vive et une expérience de conduite fluide. Sa vitesse peut être ajustée jusqu'à 25 km/h, voire 32 km/h, adaptée à diverses réglementations et préférences de conduite. Les pneus de 10*3.0 assurent une bonne adhérence sur différentes surfaces. La batterie lithium-ion de 36V13AH offre une autonomie de 65 km en mode PAS, avec un temps de recharge pratique de 5 à 6 heures, idéal pour une utilisation quotidienne. Son cadre robuste supporte jusqu'à 150 kg et convient aux utilisateurs de 1,52 à 1,80 mètres, rendant la Y10 adaptée à une large gamme de cyclistes. Avec son frein à tambour pour une sécurité accrue, l'Engwe Y10 est un excellent choix pour la mobilité urbaine, combinant performance et confort pour une expérience de conduite optimale.

Vous n’êtes pas convaincu par ce modèle ? Pas de problème ! GeekBuying vous propose également :

La trottinette électrique KuKirin G2 Max à 646,40€ au lieu de 974,01€ (34% de réduction) avec le code promo GKB23BF50E

La trottinette électrique KUGOO KIRIN G3 à 669€ au lieu de 941,97€ (29% de réduction) avec le code promo GKB23BF50E

La trottinette électrique pliable Ninebot KickScooter MAX G30 à 511€ au lieu de 821,41€ (38% de réduction) avec le code promo GKB23BF50E

La trottinette électrique KuKirin G2 Max se présente comme une option robuste et polyvalente pour les amateurs de mobilité urbaine et d'aventure hors route. Equipée d'un puissant moteur de 1000W, elle atteint une vitesse maximale de 55 km/h, avec trois modes de vitesse ajustables pour s'adapter à divers environnements et préférences. Sa batterie de 48V 20Ah lui confère une autonomie remarquable de 70 à 80 km, idéale pour les longues distances, et un temps de recharge de 10 à 11 heures.

La G2 Max est conçue pour le confort et la sécurité, avec des pneus pneumatiques de 10 pouces, des freins à disque doubles, et un système d'amortissement à quatre bras. Elle peut grimper des pentes jusqu'à 30° et supporter jusqu'à 120 kg. Son siège détachable offre une flexibilité pour divers types de trajets. Avec son mélange de performance, autonomie et confort, la KuKirin G2 Max se positionne comme une trottinette électrique de choix pour une expérience de conduite enrichissante en ville ou sur les chemins moins fréquentés.

La trottinette électrique KUGOO KIRIN G3, avec son moteur de 1200W, offre des performances élevées pour les amateurs de vitesse, atteignant jusqu'à 50 km/h. Sa batterie de 52V 18Ah assure une autonomie impressionnante, couvrant jusqu'à 60 km, idéale pour les longs trajets en ville ou les escapades hors route. Trois modes de vitesse (25, 35, 50 km/h) permettent une conduite flexible en fonction des conditions.

La G3 est équipée de pneus tubeless de 10 pouces et d'un système de freinage à disque, assurant une conduite stable et sécurisée. Avec une suspension avant et arrière, elle offre un confort sur divers terrains. Sa capacité de charge maximale de 120 kg rend cette trottinette adaptée à une large gamme d'utilisateurs. Avec un mélange de puissance, d'autonomie et de confort, la KUGOO KIRIN G3 est une excellente option pour ceux qui recherchent une expérience de conduite dynamique et fiable.

La Ninebot KickScooter MAX G30 se distingue dans le monde des trottinettes électriques par son excellent équilibre entre puissance et praticité. Dotée d'un moteur brushless de 350W, elle offre une vitesse de pointe de 18.6 mph (environ 30 km/h) et est capable de grimper des pentes de 20%. Sa batterie de 551Wh garantit une autonomie exceptionnelle de 40.4 miles (environ 65 km), idéale pour les longs trajets urbains.

Son système de freinage régénératif innovant récupère l'énergie, prolongeant ainsi l'autonomie et améliorant l'expérience de conduite. La recharge rapide en 6 heures assure une disponibilité constante pour l'usage quotidien.

En termes de confort, la MAX G30 est équipée de pneus pneumatiques tubeless de 10 pouces, offrant une conduite douce et stable, même sur des terrains irréguliers. Sa construction robuste et sa résistance à l'eau IPX5 la rendent durable dans diverses conditions météorologiques. Avec ses caractéristiques de sécurité, comme l'éclairage LED frontal, la MAX G30 est une option parfaite pour les déplacements quotidiens ou les balades de loisir, alliant technologie, confort et performance.

Jusqu’à -70% sur une sélection de produits chez GeekBuying

La Cyber Week chez GeekBuying, c'est le moment rêvé pour les bonnes affaires tech ! Des prix mini sur une multitude de produits : gadgets, trottinettes électriques, appareils connectés et plus encore. Une semaine de folie pour s'équiper à petit prix.

Pour l’occasion, le site propose en prime les codes promo suivants pour des prix encore plus mini :

GKB23BF50E pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat

GKB23BF25E pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat

GKB23BF20E pour 20€ de remise tous les 200€ d’achat

GKB23BF10E pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat

GKB23BF3E pour 3€ de remise tous les 20€ d’achat

