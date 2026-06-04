Les bracelets connectés Whoop sans abonnement ? C’est possible avec cette application

Le principal défaut des bracelets connectés Whoop est qu'ils nécessitent un abonnement pour fonctionner. Un développeur a trouvé la parade en créant sa propre application.

Les bracelets connectés sans écran gagnent en popularité, alors que les utilisateurs cherchent un moyen d'obtenir leurs données de santé et de suivi sportif avec un objet plus discret, confortable et moins encombrant qu'une montre. De nombreuses personnes se sont rendu compte qu'elles n'ont pas besoin de recevoir leurs notifications et de naviguer sur un petit écran au poignet.

Whoop est l'une des marques qui a popularisé ce type de produit et l'un des leaders du marché. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le fabricant. Google vient de lancer le Fitbit Air, un concurrent direct qui bénéficie de son intégration transparente avec l'écosystème Android. On sait aussi que Garmin veut lancer son propre bracelet sans écran, après avoir investi avec brio le segment des montres connectées. Et maintenant, un développeur a mis au point une application qui met à mal tout le modèle économique de Whoop.

Whoop doit-il se réinventer ?

Un certain Bennett s'est lancé le défi de faire fonctionner son bracelet connecté Whoop 5.0, le modèle de base inclus avec les offres One (199 euros par an) et Peak (264 euros annuels), sans abonnement officiel. Et en seulement 24 heures, il a réussi à créer un programme capable de récupérer les données mesurées par le bracelet et à les présenter à l'utilisateur, avec un traitement en local uniquement. Son application s'appelle Goose et permet donc de visualiser les informations capturées par les capteurs.

Si Goose est loin d'être abouti et propose une expérience bien inférieure à celle de l'app de Whoop, il s'agit tout de même d'une menace pour l'entreprise, qui pourrait s'attaquer à Bennett pour l'obliger à supprimer son projet et décourager d'autres initiatives de ce genre. La politique d'abonnement de Whoop est déjà mise à mal par le Fitbit Air de Google et les produits d'autres marques qui ne nécessitent pas d'abonnement, l'existence de Goose ne va clairement pas arranger son cas.

L'appli ne fonctionne pour l'instant que sur iPhone et avec le Whoop 5.0. Vous pouvez jeter un œil au projet sur GitHub via lien ci-dessous.

Découvrez Goose sur GitHub