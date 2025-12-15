Après la RAM, c’est au tour des disques durs de voir leur prix s’envoler… et vous connaissez déjà le coupable

2026 s'annonce déjà comme une année record pour le prix des composants. Alors que le marché de la RAM est en train de connaître une flambée record des tarifs, les constructeurs de disques durs se mettent eux aussi à tirer la sonnette d'alarme. Les prix, eux, ont déjà commencé à augmenter, et pas qu'un peu…

Lorsque les SSD sont arrivés sur le marché, les disques durs sont restés pendant longtemps une alternative viable pour les petits budgets, ou tout simplement ceux ayant besoin de stockage. Certes plus lents, ils n'en restent pas moins chers et, tout en proposant en moyenne plus d'espace disponible, affichant ainsi un ratio stockage/prix très intéressant. Mais tout cela pourrait bien être sur le point de changer.

Vous n'êtes probablement pas passé à côté, l'industrie de la mémoire est en pleine tension depuis quelques semaines. Le prix de la RAM, notamment, atteint des sommets records, avec parfois des tarifs en hausse de plus de 300%. La situation est si catastrophique que même Samsung commence à s'inquiéter du prix de ses futurs smartphones. Or, ce raz de marée est, semble-t-il, en train de déborder chez les constructeurs de disques durs.

Les disques durs ne vont pas échapper à la même hausse des prix que le RAM

Selon un récent rapport de Nikkei, le prix des disques a augmenté de 4 % depuis le trimestre dernier. Il s'agit de la hausse de prix la plus forte observée depuis les deux dernières années. Le coupable est le même pour que la RAM : les prix augmentent parce que la demande est en train d'exploser, au point de surpasser l'offre. Et la demande, bien entendu, provient des fournisseurs d'intelligence artificielle.

En effet, le stockage est un élément clé de l'infrastructure d'une IA, puisque ces dernières s'entraînent de d'immenses bases de données. Données qu'il faut forcément stocker quelque part. Les disques durs ayant un excellent rapport stockage/prix, les entreprises les préfèrent généralement aux SSD pour alimenter leurs serveurs. Les fabricants de HDD, de leur côté, annoncent d'ores et déjà la couleur : cette augmentation des prix va se poursuivre en 2026 et pourrait bien devenir une norme.

