Google va changer la manière dont on sauvegarde ses données sur Android

Les sauvegardes Android devraient bientôt donner plus de contrôle à l'utilisateur, qui pourra choisir plus précisément ce qu'il souhaite conserver ou non.

Sauvegarder les données de son smartphone Android régulièrement permet de retrouver ses informations importantes lorsqu'on change d'appareil, que ce soit par choix ou après une perte ou un vol. Mais pour l'instant, Google ne nous donne que deux options : activer ou non la sauvegarde dans le cloud, sans nous donner la possibilité de sélectionner les données qu'on souhaite conserver et celles dont on peut se passer. Une future mise à jour devrait donner plus de contrôle à l'utilisateur à cet égard.

Dans la dernière version bêta (26.22.30) des services Google Play, Android Authority a repéré des changements dans la façon dont fonctionne la sauvegarde d'Android. Lorsque la sauvegarde de secours des données est activée, il devient possible de ne pas inclure l'historique des appels, les messages, les paramètres de l'appareil ou les applications et leurs données dans cette sauvegarde. Pour chaque catégorie, on peut décider individuellement si on veut sauvegarder les données, alors qu'on était obligé de toutes les enregistrer dans le cloud auparavant si on voulait bénéficier de cette fonctionnalité.

La sauvegarde Android gagne en personnalisation

Sur les captures d'écran ci-dessous, vous pouvez observer la différence entre le comportement actuel (à gauche) et à venir (à droite). Avec la nouvelle version, on voit apparaître des curseurs qu'on peut désactiver pour chaque type de données, qui n'existaient pas jusqu'ici. Cette option est utile si on ne souhaite pas que certaines données transitent par le cloud pour une question de confidentialité, ou pour économiser de l'espace de stockage Google One et du temps lors de la sauvegarde.

La désactivation d'une catégorie dans la liste vous demandera une confirmation. Si vous avez déjà une sauvegarde existante avec ces données, elles seront alors supprimées. Il n'est par contre pas encore possible de gérer la sauvegarde de données application par application, et cela pourrait ne jamais être rendu disponible. La fonction semble prête et pourrait être déployée à l'ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines si Google n'identifie pas de problème sur la bêta.