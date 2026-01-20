Les prix de la RAM continuent de grimper, certains composants coûtent même 5 fois plus cher

L'envolée des prix de la RAM se poursuit en janvier, après une situation déjà très tendue depuis plus de deux mois.

La situation de pénurie de RAM ne va pas en s'arrangeant. Provoquée par la demande massive des entreprises pour leurs serveurs dédiés à l'IA, elle a continué de s'aggraver au cours des dernières semaines. Le média allemand 3D Center a relevé le prix, mois après mois, d'une vingtaine de barrettes de RAM (DDR5, entre 8 et 2 x 48 Go) disponibles pour le grand public depuis juillet dernier. Les tarifs pratiqués ont explosé et le mois de janvier s'inscrit encore dans cette tendance.

Entre juillet 2025 et janvier 2026, le prix de la RAM a augmenté en moyenne de 340 %. C'est surtout en novembre (+ 49,5 %) et en décembre (93 %) que les augmentations sont les plus spectaculaires. En janvier 2026, on assiste pour l'instant à une hausse de 27,6 %. On peut donc espérer que l'inflation commence à ralentir, mais le mois de janvier n'est pas terminé, et les tarifs restent tout de même de plus en plus élevés.

Une RAM 5 fois plus chère

Ce sont les barrettes 2×16 GoDDR5/6000, parmi les plus populaires du marché, qui ont vu leur prix le plus augmenter. En six mois, il a été multiplé par 5,3. On pouvait s'en procurer pour 75 euros l'été dernier, il faut débourser désormais près de 400 euros pour s'équiper. C'est plus cher qu'une carte graphique Nvidia RTX 5060.

Les composants 8 Go DDR5/5600 et 2×16 Go DDR5/5600 complètent le podium des composants de mémoire vive à avoir vu leur tarif monter le plus en flèche, multiplié par 5 sur la période. Finalement, c'est souvent le haut de gamme qui s'en sort le mieux. Le prix de la RAM 2 x 48 Go DDR5/6400 a augmenté de 244 %, une hausse un peu moins impressionnante en terme relatif. Mais qui reste saisissante lorsqu'on la présente ainsi : de tels modules de mémoire coûtaient environ 300 euros il y a quelques mois, contre plus de 1 000 euros aujourd'hui.

La hausse de prix de la RAM DDR4 et DDR3 est élevée également, mais moins que pour la DDR5. Se tourner vers la mémoire des générations précédentes va devenir une nécessité. Le stockage n'est pas épargné : une crise est attendue sur le marché des SSD, et même le tarif des HDD est en train de grimper.