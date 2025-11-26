CAN 2025 : quand et comment regarder la Coupe d’Afrique des Nations en France ?

La 35e édition de la CAN approche à grands pas. Organisée cette année au Maroc, la compétition gagne en popularité dans le monde, y compris en France. On vous dit quand et comment suivre la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Tous les regards sont tournés vers le Maroc qui s’apprête à rassembler 24 nations et tout un continent autour de la Coupe d’Afrique des Nations. Deux ans après le sacre de la Côte d’ivoire, le tenant du titre répond présent. Il sera confronté à une forte concurrence cette année, notamment celle du pays hôte, le Maroc, mais aussi du Sénégal, de l’Egypte, ou encore de l’Algérie.

CAN 2025 : les dates à retenir

La CAN 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le match d’ouverture, qui aura lieu au Complexe Sportif Prince Moulay de Rabat, opposera le Maroc au Comores. Les 52 matchs de la compétition se joueront dans 9 stades au total, répartis dans 6 villes dont Casablanca, Tanger et Marrakech.

Sur quelle chaîne regarder la CAN 2025 en France ?

Comme pour les précédentes éditions, c’est beIN Sports qui détient les droits de la CAN 2025 en France. La chaîne diffusera la quasi-totalité des 52 matchs, y compris la finale qui se jouera le 18 janvier 2025 à 20h.

Comment regarder la CAN 2025 depuis l’étranger ?

Si vous faites partie des nombreux Français qui feront le déplacement au Maroc dans les prochaines semaines, vous n'aurez très certainement pas l'occasion d'assister à toutes les rencontres au stade. Vous pourrez toutefois suivre les matchs de la CAN à distance sur beIN Sports grâce au streaming. Pour cela, il faudra vous connecter virtuellement depuis la France en raison des restrictions géographiques.

L'abonnement beIN Sports français n'est valable qu'en France. Vous aurez donc besoin d'une adresse IP française. Utilisez un VPN et connectez-vous à un serveur en France. Le VPN a un double avantage ici. D'abord, il vous permettra de regarder la compétition légalement en streaming. D'autre part, pour des raisons de sécurité, utiliser un VPN doit être systématique pour tout voyage à l'étranger, notamment quand vous vous connectez à des WiFi publics.

Pour le streaming depuis l'étranger, mieux vaut miser sur un VPN fiable (ex : Surfshark VPN), avec des débits élevés et stables. Surfshark dispose de nombreux serveurs en France, mais aussi au Maroc, en Algérie et dans plus de 100 pays.

Au Maroc, la CAN 2025 sera retransmise par la société nationale SNRT, et notamment pas sa chaîne Arryardia, spécialisée dans la thématique sport. En Algérie, les droits sont détenus par EPTV. Les deux chaînes sont accessibles en streaming sur le web et via des applications mobiles.