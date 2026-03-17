Fini les bornes, ces robots rechargent les voitures électriques où elles sont garées

La recharge des voitures électriques pose encore problème dans de nombreux lieux. Installer des bornes reste coûteux et complexe. Une nouvelle solution mobile pourrait tout changer.

robot recharge voiture

La recharge des voitures électriques évolue rapidement, avec des solutions toujours plus avancées. Les constructeurs cherchent à réduire le temps d’attente et à simplifier les usages. Certaines innovations vont plus loin que les bornes classiques. Des systèmes automatisés apparaissent déjà, capables de gérer la recharge sans intervention directe du conducteur.

Comme nous l’avons récemment vu, certaines installations permettent déjà de recharger un véhicule sans effort. Dans une résidence en Californie, un parking automatisé prend en charge la voiture et lance la recharge via un bras robotisé. D’autres acteurs, comme Huawei, ont présenté des robots capables de brancher seuls un véhicule. Malgré ces avancées, ces solutions restent liées à des infrastructures fixes. Une nouvelle approche cherche désormais à supprimer totalement cette contrainte.

Ces robots mobiles rechargent les voitures électriques sans borne et directement sur leur place de parking

Une nouvelle approche pourrait contourner ces limites. Repérée par CarNewsChina, cette solution repose sur des robots mobiles capables de recharger les voitures électriques sans installation fixe. Concrètement, l’utilisateur appelle un robot via une application. L’appareil se déplace ensuite jusqu’au véhicule et lance la recharge sur place, sans intervention complexe.

Ces robots embarquent directement leur propre batterie. Certains modèles atteignent 100 kWh de capacité, avec une puissance de recharge pouvant aller jusqu’à 120 kW. Selon les données communiquées, une voiture peut passer d’environ 10 % à un niveau bien plus confortable en 40 à 60 minutes. Plusieurs versions existent, allant de 30 kWh à 200 kWh, afin de s’adapter à différents usages.

Ce type de solution est déjà testé dans plusieurs environnements. Des résidences, des hôtels ou encore des zones logistiques expérimentent ces robots pour éviter des travaux lourds. Ils permettent de transformer n’importe quelle place de parking en point de recharge temporaire. Des acteurs majeurs comme CATL développent aussi leurs propres modèles, utilisés notamment sur des aires d’autoroute très fréquentées.

Ces robots sont déjà utilisés dans plusieurs environnements. Des résidences, des hôtels ou des zones logistiques les testent pour éviter des travaux coûteux. Ils permettent de recharger un véhicule sans modifier le réseau électrique existant. Des entreprises comme CATL ont également déployé des modèles similaires sur certaines aires d’autoroute en Chine, notamment lors de périodes de forte affluence.


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