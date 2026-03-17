Les Realme 16 Pro et 16 Pro+ sont officiels et se présentent comme les « maîtres du portrait »

Realme vient d’officialiser ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme : les 16 Pro et 16 Pro+. Ces deux terminaux au design toujours typé sont présentés par la marque comme « les deux maîtres du portrait ». Voici ce qu’ils vous réservent, sur le papier.

Realme revient sur le marché du milieu de gamme avec sa série 16 : les Realme 16 Pro et 16 Pro+. Pour tenre de se distinguer, la marque mise notamment sur un design qui sort du lot. Avec les Realme 16 Pro et 16 Pro+, on dit au revoir à la coque effet coquillage qui change de couleur selon la météo, mais ce que la marque propose à la place n’est pas non plus passe-partout.

Le modèle classique se décline en deux coloris : noir (Grey satiné) et violet (Orchis Purple). C’est la version Pro+ qui offre la proposition la plus intéressante. Elle se décline en deux teintes également : Master Grey et Master Gold. C’est la seconde, signée Naoto Fukasawa (comme le GT 2 Pro), qui attire le plus l’attention avec son fini effet daim – alors qu’il s’agit d’un mélange silicone. Notons que les deux modèles sont certifiés IP69K.

Lire aussi – Test Realme 16 Pro+ : que vaut ce concurrent du Redmi Note 15 Pro+ ?

Realme présente ses « deux maîtres du portrait »

Mais Realme ne mise pas seulement sur un look reconnaissable et innovant. La partie technique se veut solide. Sous le capot, la marque suit la même stratégie qu’avec la génération précédente : une puce MediaTek pour le Realme 16 Pro, la Dimensity 7300-Max, et un processeur Qualcomm pour le 16 Pro+, à savoir le Snapdragon 7 Gen 4.

Les deux versions possèdent un écran AMOLED (6,78″ pour le 16 Pro, 6,8″ incurvé pour le 16 Pro+) avec une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz.

Les deux modèles voient la capacité de leur batterie améliorée : alors que les 14 Pro et 14 Pro+ étaient tous deux dotés d’une batterie de 6000 mAh, le Realme 16 Pro bénéficie d’une batterie de 6500 mAh et le 16 Pro+ de 7000 mAh. La charge rapide demeure la même que pour leur prédécesseur respectif : la version classique de la série 16 est compatible avec une charge rapide de 45 watts, la version Pro+ avec une charge rapide de 80 W.

C’est sur la partie photo que la série 16 entend se différencier, encore une fois, mais cette fois-ci c’est surtout sur le portrait : les deux modèles embarquent une caméra selfie de 50 Mp. Le 16 Pro+ est doté d’un capteur 200 Mp, d’un téléobjectif 3,5x et d’un ultra grand-angle de 8 Mp. Il en va de même pour la version classique – à l'exception du téléobjectif.

L’effort sur la photo n’est pas seulement fait sur la partie matérielle : la partie logicielle n’est pas en reste. Les terminaux profitent de l’algorithme Lumacolor qui permet l’uniformisation de la colorimétrie sur l’ensemble de la peau, ainsi que la reconstruction des lumières et des ombres. L’IA est évidemment partie intégrante de cet aspect logiciel, avec deux nouveaux modes d’édition : LightMe et StyleMe. Des filtres avec des réglages automatiques (Mode Vibe Master) sont aussi proposés.

Côté interface, les smartphones fonctionnent sous realme UI 7.0 et la marque promet 4 ans de mises à jour de l’OS et 6 ans de mise à jour de sécurité. Les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles. Voici les prix affichés :

Realme 16 Pro 5G 8+256 Go : 429,99 euros

Realme 16 Pro 5G 8+512 Go : 479,99 euros

Realme 16 Pro+ 5G 8+256 Go : 529,99 euros

Realme 16 Pro+ 12+512 Go : 599,99 euros

Realme lance ses Buds Air8

La sortie de la série 16 de Realme s'accompagne du lancement des Buds Air8. Disponible au prix de 69,99 euros, ils s'adaptent au conduit auditif et profitent d'une réduction du bruit en profondeur grâce à leur 6 microphones et leur réduction record de 55 décibels (qui devrait réduire au silence quasi-total le brouhaha d'une rue passante par exemple). Niveau qualité sonore, ils intègrent un double driver (11 + 6 mm)et disposent de la technologie LHDC (acronyme pour Low Latency High-Definition Audio Codec) qui garantit notamment une faible latence et une qualité Hi-Res sans fil.