Steam Machine : attention à la ligne rouge de la mort, la console devient inutilisable

Un utilisateur a rencontré un problème après seulement 20 minutes d'utilisation de sa Steam Machine, qui ne répond plus. On parle déjà de “ligne rouge de la mort” pour décrire le phénomène.

steam machine bug
Crédit : me_hill / Reddit

On connaissait l'écran bleu de la mort de Windows ou l'anneau rouge de la mort de la Xbox 360, voici désormais la ligne rouge de la mort de la Steam Machine. Sur Reddit, un utilisateur a publié une photo de sa console qui ne démarre plus, avec une lumière rouge signifiant un problème émanant de la LED frontale. “La Steam Machine était plutôt cool pour les 20 minutes pendant lesquelles elle a fonctionné”, témoigne-t-il.

“J'ai pu jouer cinq minutes à No Man's Sky, puis j'ai installé la mise à jour disponible et ma console est devenue inutilisable”, détaille-t-il. Le code d'erreur lumineux indique une défaillance au niveau du GPU. Il ajoute qu'il n'a plus du tout accès à sa Steam Machine, qui refuse de redémarrer après la mise à jour. Aucun affichage n'apparaît sur le moniteur branché à l'appareil. On ne sait pas si le problème est d'origine matérielle ou logicielle. Mais même dans le second cas, il faudra peut-être renvoyer la Steam Machine à Valve, car il ne semble plus possible de fournir facilement un correctif maintenant que la console ne répond plus.

Steam Machine : problème de GPU critique après une mise à jour

La Steam Machine compte sur un système de voyant lumineux pour communiquer des informations au joueur. La barre LED peut par exemple indiquer la progression des téléchargements et des mises à jour. Quand la lumière vire au rouge, c'est qu'un souci a été détecté, plus ou moins grave selon le comportement de l'indicateur :

  • Barre rouge pleine : surchauffe de l'appareil
  • Barre rouge clignotante dans le quatrième quadrant : RAM non détectée
  • Barre rouge clignotante dans le deuxième quadrant : SSD non détecté
  • Barre rouge clignotante dans la première moitié : échec de l'entraînement de la mémoire
  • Barre rouge clignotante dans la moitié droite : défaillance du GPU

Ici, ce propriétaire de Steam Machine se trouve donc dans la dernière situation. On lui souhaite que le service client de Valve trouve une solution appropriée pour résoudre le problème.


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