Fausses écoutes sur Spotify : des paris suspects sur le nombre de fois qu’une chanson est streamée

Après les paris sportifs, les paris sur les écoutes de musique sur les plateformes de streaming. Une manipulation et des paris suspects concernant Spotify ont été identifiés.

Des plateformes comme Kalshi et Polymarket permettent désormais de parier sur absolument tout et n'importe quoi. Et forcément, ces pratiques s'accompagnent de tentatives de manipulation à grande échelle pour faire valider des paris improbables. L'industrie du streaming musical n'est pas épargnée.

Spotify a supprimé plus de 500 000 fausses écoutes du titre « Earrings », de Malcolm Todd. La chanson avait été artificiellement propulsée à la première place du classement quotidien du service aux États-Unis à l'aide de bots et de scripts. C'est un certain Gaeten Dugas, parieur spécialisé dans plusieurs domaines dont la musique, qui a lancé l'alerte en premier. “Malcolm Todd a obtenu la première place dans ce qui semble être une fraude manifeste, avec une augmentation de 70 % des écoutes aux États-Unis en une journée”, déclarait-il le 30 juin.

Spotify refuse tout lien avec Kalshi et Polymarket

Le lendemain, il partageait un modèle d'analyse selon lequel “il s'agissait d'un événement à 11,24 sigma, ou d'une chance d'environ 1 sur 77 octillions de se produire aléatoirement”. Spotify n'a pas confirmé que la hausse soudaine des écoutes de « Earrings » soit liée à une plateforme de paris, ce que l'entreprise n'est peut-être pas en mesure de savoir. En tout cas, avant que le service de streaming ne mette à jour ses classements avec les écoutes réelles, Kalshi avait déjà payé les parieurs qui avaient misé sur les artistes qui auraient un titre numéro 1 aux États-Unis en juin.

“Tous les services de streaming sont confrontés à une manipulation constante des flux. Spotify dispose des meilleures pratiques de détection et de protection contre la manipulation des flux, et nous ne versons pas de redevances associées”, a réagi un porte-parole de Spotify auprès de Gizmodo.

Toujours auprès du média, Kalshi a indiqué être en contact avec Spotify et avoir ouvert une enquête sur cette affaire. De son côté, Spotify a demandé à Kalshi et à Polymarket de retirer de leurs plateformes son logo et toute formulation laissant entendre un partenariat. Kalshi et Polymarket sont illégaux en France, mais restent autorisés aux États-Unis pour l'instant, malgré des accusations de manipulations graves liées à la politique et à la guerre.