Shark FlexBreeze TableMate : cet excellent ventilateur sans fil à prix cassé va sauver votre été !

Les canicules se succèdent et ce n’est pas prêt de s’arranger. Vous cherchez une solution simple et pas cher pour vous rafraîchir ? En ce moment, vous pouvez vous offrir un ventilateur sans fil puissant et polyvalent en promotion pour moins de 100 € : le Shark FlexBreeze TableMate.

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Le mois de juillet vient tout juste de commencer et la France a déjà subi 2 périodes de fortes canicules. Malheureusement, la météo annonce déjà plusieurs canicules supplémentaires pour le mois de juillet avec une nouvelle qui devrait démarrer dans les prochains jours. Vous n’en pouvez déjà plus de la chaleur mais vous n’avez pas de solution pour refroidir votre intérieur ? Vous hésitez à faire un prêt à la consommation sur plusieurs années pour installer une climatisation ?

Nous avons trouvé pour vous une solution bien moins chère et beaucoup plus simple sur le site de la marque Shark. Il s’agit du ventilateur FlexBreeze TableMate qui peut aussi bien fonctionner avec ou sans fil. C’est le modèle parfait à emporter en vacances !

Il est habituellement en vente à 169,99 €. Mais à l’occasion des soldes d’été, il voit son prix fondre comme neige au soleil. Il chute ainsi à seulement 99,99 €. Vous profitez donc d’une baisse de prix importante de 70 euros. En plus, la livraison est offerte. Vous n’avez donc pas de frais supplémentaires cachés.

Le petit ventilateur sans fil qui se déplace avec vous de pièce en pièce

Quand les températures montent trop, de nombreux logements deviennent invivables. Vous cherchez une solution pour ne pas passer l’été en sueur ? Nous avons trouvé pour vous le ventilateur Shark FlexBreeze TableMate. Compact et sans fil, il peut s’emporter partout. Vous pouvez même l’emmener à l’extérieur puisqu’il est résistant à l’eau aussi bien qu’aux UV.

Si vous l’utilisez chez vous, vous pourrez le brancher sur secteur. Mais si vous en avez besoin à l’extérieur ou en déplacement, vous pourrez l’utiliser sans fil grâce à sa batterie intégrée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous pourrez l’utiliser longtemps puisqu’il offre une autonomie de 24 heures !

En plus, le Shark FlexBreeze TableMate s’avère particulièrement puissant. Il est efficace jusqu’à 20 mètres de distance. Avec une oscillation horizontale jusqu’à 180° et verticale jusqu’à 55°, vous pouvez le positionner dans un coin pour qu’il ventile toute une pièce. Cerise sur le gâteau, c’est un modèle parfait aussi pour la nuit ou pour rester dans le calme puisqu’il est très silencieux.