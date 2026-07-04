Chrome 150 arrive avec un énorme correctif de sécurité, des centaines de failles éliminées

En déployant Chrome 150, Google corrige de nombreuses failles de sécurité. Parmi celles-ci, une quinzaine seraient considérées comme critiques. Rien que ça.

Un simple navigateur web peut mettre votre ordinateur en danger. Les hackers redoublent d'inventivité pour s'introduire dans votre PC ou votre Mac afin de commettre tout un tas de méfaits. Ces derniers sont alors en mesure, par exemple, de voler des données sensibles, telles que des mots de passe ou des données bancaires. Pas moins de 197 extensions Chrome, Firefox et Opera permettent par exemple aux pirates de vous espionner.

Et, parmi les nombreux navigateurs web disponibles, Google Chrome est de loin celui comportant le plus de failles de sécurité. Mais la firme de Mountain View semble être consciente du problème. En effet, celle-ci tente de corriger ces failles une à une via de nombreuses mises à jour.

Et pour cause : toutes les extensions Chrome peuvent servir à prendre le contrôle de votre PC, des millions d'utilisateurs sont en danger. Dans ce cadre, Google met régulièrement à jour son navigateur pour tenter de limiter les dégâts. Plus tôt cette année, le géant du numérique a par exemple corrigé une importante faille touchant son célèbre navigateur.

Chrome 150 : installez vite la nouvelle version du navigateur de Google

Mais cette fois, ce n'est pas une, ni deux, mais pas moins de 382 vulnérabilités de sécurité que Google corrige via Chrome 150.0.7871.46/47. Et, si la grande majorité de ces failles ont été détectées en interne, certaines d'entre elles ont été découvertes par des chercheurs en sécurité indépendants. Certains auraient reçu plusieurs dizaines de milliers de dollars en récompense.

Une grande partie de ces failles seraient d'une importance mineure. Google affirme d'ailleurs que ces dernières ne seraient pas exploitées dans des attaques réelles. En revanche, Chrome 150 corrige 15 vulnérabilités critiques (CVE-2026-13774 à CVE-2026-13788).

De plus, la nouvelle version du navigateur rectifie pas moins de 67 vulnérabilités à risque élevé. Parmi celles-ci, on retrouve des erreurs d'implémentation, des validations insuffisantes des entrées ou encore des failles de type use-after-free.

Google Chrome devrait se mettre à jour automatiquement. Il est toutefois recommandé de vérifier manuellement la disponibilité de la version 150 de Chrome. Pour y parvenir, il vous suffit de vous rendre dans Aide → À propos de Google Chrome ou Paramètres → À propos de Google Chrome.