HyperOS : cette astuce toute simple va enfin éliminer ces pubs agaçantes sur votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco

Rien de tel que de la publicité envahissante pour vous gâcher l’expérience – qui sans cela serait excellente – sur votre smartphone. Les produits de Xiaomi, qui tournent sous HyperOS, sont plus ou moins atteints de cette « pub-lite aiguë ». Mais rassurez-vous, il existe un remède. On vous le prescrit dans cet article.

HyperOS supprimer pub
Crédits : Phonandroid

Xiaomi, Redmi, Poco… la marque chinoise propose une belle variété de produits afin de couvrir le maximum de besoins des utilisateurs. Nous avons régulièrement l’occasion de tester les différentes gammes proposées par la firme : Redmi Note 15 Pro 5G, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi Pad 8. Et, bien souvent, nous saluons la qualité des appareils et les améliorations qui y sont apportées d’une année à l’autre. Toutefois, une ombre vient parfois ternir le tableau.

Vous l’aurez probablement deviné si vous êtes le propriétaire de l’un des produits signés Xiaomi, nous parlons ici de la publicité qui pullule au sein d’HyperOS – moins sur le haut de gamme, il faut toute de même le souligner, et c’est tant mieux ! Notifications publicitaires intempestives, liens commerciaux, publicités au sein des applications natives… la pression publicitaire peut gâcher en partie votre expérience – sur le Redmi Note 15 Pro 5G, du moins. Mais ce n’est pas une fatalité : vous pouvez encore reprendre le contrôle et profiter plus sereinement de votre smartphone. On vous explique comment.

Voici comment désactiver les publicités insupportables et les pourriciels sur HyperOS

HyperOS est la surcouche de Xiaomi basée sur Android. Elle offre une interface fluide et plutôt intuitive. Mais, là où le bât blesse, c’est incontestablement au niveau des publicités intégrées. Sur certains modèles, la pression publicitaire est plus intense que jamais. Mais il existe une solution simple et rapide pour y remédier.

Notez que le modèle nous servant à en faire la démonstration est ici un Xiaomi 17, mais les menus et les libellés sur les autres modèles de la marque chinoise devraient être similaires.

Désactiver le service msa

Commençons d’abord par le « patient zéro » de cette « pub-lite aiguë » : le service msa (pour MIUI System Ads). En résumé, il tourne en arrière-plan afin de diffuser publicités et recommandations dans les moindres recoins de votre smartphone. Voici comment le désactiver :

  • Ouvrez les Paramètres
  • Sélectionnez Empreintes digitales, données faciales et verrouillage d’écran
  • Appuyez sur Autorisation & révocation
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  • Désactivez l’interrupteur msa
  • Appuyez sur Révoquer
Xiaomi HyperOS supprimer pub 2
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Pour le reste, il va traiter les applications une à une. Mais cet effort sera assurément salutaire pour votre expérience.

Désactiver les publicités du Navigateur Mi

Passons au Navigateur Mi. Il est probablement situé sur l’écran d’accueil de votre appareil :

  • Ouvrez l’application
  • Allez dans l’onglet Profil (en bas à droite)
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  • Appuyez sur l’icône des Paramètres
  • Sélectionnez Avancé
  • Désactivez Ajouter des pubs
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Désactiver les publicités des Thèmes

C’est au tour de l’application Thèmes d’être « soignée » maintenant.

  • Ouvrez l’application
  • Sélectionnez l’onglet Profil (en bas à droite)
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  • Allez dans les Paramètres – c’est toujours la même icône
  • Désactivez Ajouter des pubs
  • Désactivez Recommandations personnalisées
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Désactiver les publicités de Musique

L'application Musique est sûrement cachée dans le dossier intitulé « Applications système », situé sur la seconde page de l’écran d’accueil.

  • Ouvrez l’application
  • Sélectionnez l’onglet Réglages (en haut à gauche)
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  • Sélectionnez Paramètres
  • Sélectionnez Paramètres avancés
  • Désactivez Afficher les pubs
  • Désactivez Recommandations personnalisées
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Désactiver les publicités de l’application Téléchargements

Les Téléchargements sont sûrement cachés dans le dossier intitulé « Applications système », situé sur la seconde page de l’écran d’accueil.

  • Ouvrez l’application
  • Appuyez sur le menu déroulant – les trois points à la verticale.
  • Sélectionnez Paramètres
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  • Décocher Afficher le contenu recommandé
  • Appuyez sur Ok
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Désinstaller les pourriciels

Promis, pour les pourriciels et applications dont vous n’aurez aucune utilité, ça va aller plus vite. Il vous suffit :

  • D’ouvrir l’application App Mall
  • De sélectionner l’onglet Profil
  • D’ouvrir la section Désinstaller
  • De sélectionner les applications que vous souhaitez supprimer
  • D’appuyer sur Désinstaller
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Une expérience plus agréable et plus sereine de vos appareils Xiaomi sous HyperOS

Sur certains modèles, d’autres applications natives sont préinstallées, telles que Mi Video et App Vault. Pour celles-ci, le mode opératoire est sensiblement le même : se rendre dans les paramètres de l’application et désactiver les interrupteurs liés à la publicité, aux recommandations et aux suggestions.

Alors oui, ce n’est pas optimisé puisqu’il n’est pas possible de désactiver les publicités de toutes les applications en une seule fois – contrairement à la désinstallation des applications indésirables. Mais voyons le verre à moitié plein : au moins, ces publicités sont désactivables.

Quoi qu’il en soit, ce temps pris n’est pas du temps de perdu : il devrait considérablement améliorer votre expérience au sein de l’écosystème de Xiaomi et vous permettre de profiter pleinement du potentiel de votre appareil.


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