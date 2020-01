Realme veut s’affranchir d’Oppo et dévoile sa propre interface Android

Sur l’ensemble des smartphones Realme, la filiale d’Oppo, on trouve actuellement une version classique de ColorOS en guise de surcouche (ou fork). Les choses devraient être amenées à changer dans les prochains mois, puisque la marque a finalement décidé d’œuvrer sur son propre système d’exploitation : Realme UI. En voici les principales innovations.

Chez Realme, la volonté de se détacher d’Oppo est de plus en plus forte. A tel point qu’il est question que la marque devienne indépendante face à sa maison-mère. Ce qui explique pourquoi le fabricant souhaite proposer à ses utilisateurs son propre environnement. Realme UI a le goût et l’odeur de ColorOS et c’est assez logique, puisque ce système repose sur la version 7 de ColorOS. Mais Realme UI compte bien se différencier de son grand-frère.

Realme UI : un système basé sur ColorOS, mais avec quelques innovations au compteur

Le fabricant chinois souhaite proposer à ses utilisateurs un environnement customisé et amélioré. Le système, que Realme caractérise comme étant « Seamless Fun » (sans couture, harmonieux…) dispose selon le constructeur d’une « palette de couleurs authentique, apportant un sentiment de vitalité, de quoi faire en sorte que les utilisateurs se sentent plus jeunes. » En voici les principales caractéristiques :

Reposant sur Android 10, Realme UI offre de nouvelles fonctionnalités d’économie d’énergie et, selon Realme, des fonctions « tendance » (on n’en saura pas plus pour l’instant)

Le système profite du mode sombre, que l’on trouve décidément partout en ce moment

Il est possible de disposer d’un mode audio à double écoute

Realme a mis en place un système dédié à la protection des informations personnelles. Celui-ci se charge de fournir des informations « vides » lorsqu’une application demande l’accès aux informations personnelles, aux contacts, à l’historique des appels, aux messages et à l’agenda.

Realme UI dispose également d’un mode focus, qui préserve l’utilisateur des bruits du monde extérieur en diffusant de la musique relaxante. Realme assure que cette fonction aide à la concentration

Les icônes de l’environnement peuvent être personnalisées. Il est possible de les rendre plus rondes et de régler leur niveau de transparence. Leurs tailles peuvent également être modifiées, tout comme l’image de l’icône.

Realme a développé 11 nouveaux fonds d’écran, inspirés des éléments naturels et offrant une correspondance pour chaque jeu de couleur

Realme UI devrait être déployé sur les Realme 3 Pro et Realme XT dans le courant du mois. Suivront ensuite les Realme X et Realme 5 Pro (en février), le Realm X2 Pro (mars), les Realme 3 et Realme 3i (avril), les Realme 5 et Realme 5s (mai), Realme 2 Pro (juin) et Realme C2 (3e trimestre).