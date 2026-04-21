C’est officiel, OnePlus envisage de quitter l’Europe, quelles conséquences pour le SAV et les mises à jour ?

Après des mois de rumeurs, OnePlus a enfin pris officiellement la parole et confirme “évaluer” son avenir sur le marché européen.

Notre test du OnePlus 15R était-il notre dernier pour un smartphone de la marque ? En début d'année, plusieurs éléments semblaient indiquer que OnePlus allait se désengager des marchés hors Chine, voire disparaître, ce qui avait été à l'époque démenti par le constructeur. Mais récemment, de nouveaux indices pointaient vers un départ de OnePlus d'Europe, où ses ventes s'effondrent et où Oppo, autre marque du même groupe (BBK Electronics), s'impose de plus en plus.

Après des mois pendant lesquels l'évidence était devant nous, mais pendant lesquels OnePlus refusait de confirmer ou de commenter l'information, le fabricant a enfin pris officiellement la parole. “OnePlus Europe évalue actuellement sa feuille de route régionale et sa stratégie produit”, a indiqué le dirigeant d'une filiale européenne de OnePlus à Android Authority. Le média a aussi repéré sur les réseaux sociaux des messages de dizaines d'anciens employés de OnePlus en Europe annonçant leur départ de l'entreprise, dont Serban Chiscop, directeur pour le Royaume-Uni et l'Espagne.

Qui des mises à jour sur les smartphones OnePlus ?

Cette réponse pleine de langue de bois et volontairement floue est pourtant suffisante pour consolider ce que l'on craignait fortement : OnePlus ne paraît plus avoir d'avenir en Europe. La marque y aura connu un âge d'or à ses débuts, avec ses “flagship killers” : des smartphones à la fiche technique très ambitieuse vendus des centaines d'euros moins cher que les iPhone ou Samsung haut de gamme. Pour les premiers modèles, un système d'invitation était nécessaire pour commander un appareil, ce qui a contribué à créer un certain engouement auprès du public. Son bouton Slider Alert et son interface OxygenOS font partie intégrante de son identité.

“L'assistance après-vente, les mises à jour logicielles et les droits des utilisateurs sont pleinement garantis”, rassure toutefois OnePlus. En cas de problème, le SAV devrait donc continuer de fonctionner. Les promesses de suivi logiciel seraient aussi tenues, votre smartphone ne devrait pas devenir obsolète plus tôt que prévu. Vu la situation, on peut par contre se demander si la qualité du support sera dégradée et s'il faudra attendre plus longtemps pour recevoir les mises à jour.