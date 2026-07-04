2 millions de téléviseurs et routeurs piratés : le FBI met au jour un gigantesque réseau de hackers

Un immense réseau de proxy résidentiels vient en partie de tomber. Avec l'aide de Google, le FBI a en effet identifié pas moins de 2 millions d'appareils connectés, utilisés par les hackers pour faire transiter leurs attaques.

Le temps des bons vieux téléviseurs classiques semble être définitivement révolu. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du tout connecté, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et souvent pour le pire. Les téléviseurs intelligents, ou TV connectées, vous espionnent ainsi en permanence, ce qui peut poser problème. Mais cela n'empêche pas les routeurs, les Smart TV et autres boîtiers Android TV de rester particulièrement populaires. D'ailleurs, sur Google TV, l'IA Gemini va doter votre TV connectée de fonctions très utiles.

Mais il ne faut pas oublier que tout objet connecté est susceptible de présenter d'importantes failles de sécurité. Des hackers sont ainsi en mesure d'accéder à vos appareils pour de multiples raisons. Votre smartphone Android, par exemple, faisait peut-être partie d'un réseau clandestin que Google vient d'éteindre. Et, visiblement, c'est aussi le cas de certains services de proxy résidentiels.

NetNut : le paradis des pirates ?

L'un d'entre eux, baptisé NetNut, est particulièrement populaire. Et cette popularité a rapidement attiré l'attention d'un vaste réseau de hackers, qui s'en sont servis pour mener leurs attaques à l'abri des regards. En effet, les pirates utilisaient des millions d'appareils connectés pour faire transiter leurs attaques afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Du moins, jusqu'à aujourd'hui.

❗️ BREAKING: Over 2 million hijacked consumer devices, including smart TVs and streaming boxes, were quietly acting as residential proxy exit nodes. All of them, per Google, were part of the NetNut residential proxy network. Google, working with the FBI and Lumen, has moved to… pic.twitter.com/4oKPHDJfnU — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) July 2, 2026

En effet, le FBI a commencé à démanteler ce réseau de cybercriminels qui utilisaient les appareils connectés de leurs victimes à leur insu. Selon l'agence, les hackers diffusent des kits de développement logiciel (SDK) visant à infecter certains appareils, tels que des téléviseurs connectés ou des boîtiers de streaming. Le FBI a reçu l'aide du Google Threat Intelligence Group.

« NetNut a secrètement détourné plus de 2 millions d'appareils domestiques, tels que des téléviseurs connectés et des routeurs, permettant aux attaquants de se cacher derrière les adresses IP d'utilisateurs innocents », confirme Austin Larsen, analyste principal des menaces au Google Threat Intelligence Group.

Selon le responsable, pas moins de 316 groupes de menaces distincts profitaient des « avantages » offerts par NetNut pour commettre leurs méfaits. D'ailleurs, la plateforme aurait également facilité la diffusion du célèbre malware Mirai. Par ailleurs, nous vous déconseillons fortement de télécharger ces VPN gratuits sur Android : ils transforment votre téléphone en relais pour les pirates.