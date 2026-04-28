Realme officialise la sortie de deux nouveaux smartphones abordables en France : voici les realme 16 5G et C100 5G

Le segment des smartphones milieu de gamme est soumis à une rude rivalité entre les marques. Cet environnement ne semble toutefois pas assez concurrentiel pour Realme, qui dévoile deux nouveaux modèles qui sortiront très bientôt en France : le Realme 16 5G et le Realme C100 5G. Et la marque profite de cette occasion pour lancer une nouvelle fonctionnalité de sécurité bien pratique.

Realme C100 5G et Realme 16 5G
à gauche : Realme 16 5G / à droite : Realme C100 5G – Crédits : realme

Commençons par présenter la fonctionnalité de sécurité inédite qu’inaugurent les Realme 16 5G et C100 5G. Disponible sur les smartphones tournant sous realme UI 7.0, elle est baptisée « Antivol » et, comme son nom le suggère, sa vocation est de décourager les voleurs en rendant le smartphone inutilisable.

Elle se manifeste dans trois situations par le verrouillage de l’appareil et le déclenchement automatique d’une alarme : lorsque la charge du smartphone est interrompue, lorsque les écouteurs ou casques sont déconnectés ou lorsque la carte SIM est retirée.

L’émission de l’alerte provoque l’activation du mode Économie d’énergie afin que l’alarme puisse retentir pendant longtemps, jusqu’à ce que le propriétaire du smartphone la désactive en s’authentifiant via son code ou la reconnaissance faciale.

Realme UI 7.0 Antivol fonction
Crédits : realme

Realme lance deux nouveaux modèles de smartphones à prix contenus en France

Passons désormais aux deux nouveaux smartphones dévoilés par la marque chinoise : le Realme C100 5G et le Realme 16 5G, tous deux livrés avec realme UI 7.0 et compatibles avec une charge rapide 45 W. Le premier s’adresse d’abord aux utilisateurs désireux d’un smartphone solide et endurant. Certifié IP64, il embarque un capteur photo de 50 Mp et un écran LCD 144 Hz de 6,8 pouces, mesure 8,45 mm d’épaisseur et pèse 212 g. La capacité de sa batterie est de 6 600 mAh et la marque promet jusqu’à trois jours d’utilisation. Il est doté d’un processeur MediaTek Dimensity 6300. Il se décline dans deux coloris : Sprouting Green et Blooming Purple, ce dernier arborant un effet nacré.

Realme C100 5G
Crédits : realme

Lire aussi – Test Realme 16 Pro+ : que vaut ce concurrent du Redmi Note 15 Pro+ ?

Le second, le Realme 16 5G, cible avant tout les jeunes : son bloc photo est doté d’une innvoation, à savoir un miroir, pour faciliter la prise de selfies avec le capteur principal de 50 Mp – qui propose, comme toujours, une meilleure qualité que le capteur avant (qui est lui aussi de 50 Mp). Avec son écran AMOLED 120 Hz de 6,57 pouces et son épaisseur de 8,10 mm, il est plus fin et plus petit que le Realme C100 5G. Il pèse également moins lourd : 183 g environ. Sa batterie est de 6 550 mAh. Sous le capot ? Un SoC MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Il est certifié IP66, IP68, IP69 et IP69K et est disponible dans deux coloris : Air Black et Air White, ce dernier arborant un effet nacré.

Realme 16 5G
Crédits : realme

Voici les prix de ces deux modèles :

  • Realme C100 5G 4 + 128 Go : 239,99 €
  • Realme C100 5G 4 + 256 Go : 259,99 €
  • Realme 16 5G 8 + 256 Go : 399,99 €

Ces deux nouveaux smartphones seront disponibles en France à partir du 12 mai 2026 sur le site officiel de la marque ainsi que chez les revendeurs partenaires.


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