Arnaque sur Amazon : de faux guides pour Black Flag Resynced, Gears of War E-Day ou Control Resonant sont générés par IA

Une nouvelle tendance apparaît sur Amazon : les faux guides entièrement générés par IA pour des jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis. Il s'agit bien évidemment d'une arnaque.

Les miracles de l'IA. Sur Amazon, on peut trouver une bonne quantité de guides qui promettent d'aider le joueur à progresser dans un jeu vidéo. Problème, ceux-ci ne sont pas officiels et sont disponibles bien avant la sortie des titres en question, ce qui laisse perplexe quant à la manière dont l'auteur pourrait proposer un guide. Ces guides sont en fait générés par IA, et ils ne risquent pas de se montrer pertinents pour accompagner l'utilisateur lors de sa progression en jeu.

Control Resonant, Gears of War E-Day, Assassin's Creed Black Flag Resynced, Alien Isolation 2, Resonance A Plague Tale Legacy… autant de jeux qui ne sont pas encore disponibles, certains pour encore plusieurs mois, et dont Amazon vend des guides. Ce phénomène a été repéré par Rick's Games Backlog, qui rapporte qu'il est évident que la couverture des guides a été générée par IA. Dans le cas d'un guide sur Gears of War E-Day, la description du produit provient aussi de l'IA, les personnes derrière tout ça n'ayant même pas pris la peine de supprimer la phrase d'accroche : “Voici une description de livre de style Amazon, conçue pour générer un taux de conversion élevé tout en restant émotionnellement captivante, persuasive et centrée sur le lecteur”.

Des guides générés par IA à la qualité douteuse

Les produits sont disponibles aussi bien au format Kindle qu'en format de livre physique broché. Rick's Games Backlog en a commandé plusieurs pour se faire une idée du contenu, et il n'a pas été déçu de l'expérience. La qualité des matériaux et de l'impression est mauvaise, et on a même une faute d'orthographe au niveau du titre, Gears of War E-Day perdant son “s” pour devenir Gear of War E-Day.

À l'intérieur, le spectacle continue : choix de la police qui a fait “éclater de rire” Rick, et un message d'avertissement avec la mention “Aucune violation de droits d'auteur n'est intentionnelle”. Il n'y a pas de numéros de page, mais il y a bien une table des matières, qui perd donc tout son intérêt. Il n'y a aucune image dans le livre, ce qui est curieux pour ce qui est présenté comme un guide.

“La moitié du guide n'est que du lore, aucune solution complète, rien qui vous guide réellement dans le jeu. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'il me guide dans un jeu non sorti, mais je pensais qu'il inventerait au moins quelque chose. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, il s'agit simplement d'une reprise du wiki sous forme de livre”, explique Rick.

La responsabilité d'Amazon face à l'IA

Dans la seconde moitié du document, on tombe enfin sur des pages qui s'apparentent plus à un guide. Un chapitre est dédié aux systèmes de combat et aux mécaniques de survie, un autre à la stratégie et à la coordination en équipe, un dernier à l'optimisation des armes et de l'équipement. Comme l'IA n'a pas joué au jeu, et que les Gears of War ne requièrent de toutes manières pas vraiment de connaissance particulière sur ces thèmes, le texte n'a absolument aucun intérêt et varie entre banalités et informations tout simplement fausses.

Ces faux guides sont à la fois expédiés et vendus par Amazon, ils ne viennent donc pas d'une marketplace, comme c'est souvent le cas avec les produits frauduleux. En fait, Amazon a une politique très laxiste sur l'autoédition, permettant ce genre de projets basés sur l'IA et n'apportant rien aux lecteurs. Sur la plateforme, l'autoédition ne coûte pratiquement rien et les frais d'impression et d'expédition sont inclus dans le prix. Aucun stock de ces livres n'est constitué, chaque exemplaire est imprimé à la demande. Les escrocs n'avancent pas de frais importants et ne prennent donc pas de risque.

Heureusement, les clients qui se font avoir peuvent retourner le guide et demander un remboursement. Sous 14 jours, ce dernier est complet (prix de l'article et frais de livraison). Sous 30 jours, les frais de livraison ne sont plus pris en charge (ils s'élèvent à 3 € pour les commandes de livres neufs inférieures à 35 €).