Arnaque sur Amazon : de faux guides pour Black Flag Resynced, Gears of War E-Day ou Control Resonant sont générés par IA

Une nouvelle tendance apparaît sur Amazon : les faux guides entièrement générés par IA pour des jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis. Il s'agit bien évidemment d'une arnaque.

black flag resynced
Crédit : Ubisoft

Les miracles de l'IA. Sur Amazon, on peut trouver une bonne quantité de guides qui promettent d'aider le joueur à progresser dans un jeu vidéo. Problème, ceux-ci ne sont pas officiels et sont disponibles bien avant la sortie des titres en question, ce qui laisse perplexe quant à la manière dont l'auteur pourrait proposer un guide. Ces guides sont en fait générés par IA, et ils ne risquent pas de se montrer pertinents pour accompagner l'utilisateur lors de sa progression en jeu.

Control Resonant, Gears of War E-Day, Assassin's Creed Black Flag Resynced, Alien Isolation 2, Resonance A Plague Tale Legacy… autant de jeux qui ne sont pas encore disponibles, certains pour encore plusieurs mois, et dont Amazon vend des guides. Ce phénomène a été repéré par Rick's Games Backlog, qui rapporte qu'il est évident que la couverture des guides a été générée par IA. Dans le cas d'un guide sur Gears of War E-Day, la description du produit provient aussi de l'IA, les personnes derrière tout ça n'ayant même pas pris la peine de supprimer la phrase d'accroche : “Voici une description de livre de style Amazon, conçue pour générer un taux de conversion élevé tout en restant émotionnellement captivante, persuasive et centrée sur le lecteur”.

Des guides générés par IA à la qualité douteuse

Les produits sont disponibles aussi bien au format Kindle qu'en format de livre physique broché. Rick's Games Backlog en a commandé plusieurs pour se faire une idée du contenu, et il n'a pas été déçu de l'expérience. La qualité des matériaux et de l'impression est mauvaise, et on a même une faute d'orthographe au niveau du titre, Gears of War E-Day perdant son “s” pour devenir Gear of War E-Day.

À l'intérieur, le spectacle continue : choix de la police qui a fait “éclater de rire” Rick, et un message d'avertissement avec la mention “Aucune violation de droits d'auteur n'est intentionnelle”. Il n'y a pas de numéros de page, mais il y a bien une table des matières, qui perd donc tout son intérêt. Il n'y a aucune image dans le livre, ce qui est curieux pour ce qui est présenté comme un guide.

guide ia gears of war
Crédit : Capture du site Amazon.fr par Phonandroid.

“La moitié du guide n'est que du lore, aucune solution complète, rien qui vous guide réellement dans le jeu. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'il me guide dans un jeu non sorti, mais je pensais qu'il inventerait au moins quelque chose. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, il s'agit simplement d'une reprise du wiki sous forme de livre”, explique Rick.

La responsabilité d'Amazon face à l'IA

Dans la seconde moitié du document, on tombe enfin sur des pages qui s'apparentent plus à un guide. Un chapitre est dédié aux systèmes de combat et aux mécaniques de survie, un autre à la stratégie et à la coordination en équipe, un dernier à l'optimisation des armes et de l'équipement. Comme l'IA n'a pas joué au jeu, et que les Gears of War ne requièrent de toutes manières pas vraiment de connaissance particulière sur ces thèmes, le texte n'a absolument aucun intérêt et varie entre banalités et informations tout simplement fausses.

Ces faux guides sont à la fois expédiés et vendus par Amazon, ils ne viennent donc pas d'une marketplace, comme c'est souvent le cas avec les produits frauduleux. En fait, Amazon a une politique très laxiste sur l'autoédition, permettant ce genre de projets basés sur l'IA et n'apportant rien aux lecteurs. Sur la plateforme, l'autoédition ne coûte pratiquement rien et les frais d'impression et d'expédition sont inclus dans le prix. Aucun stock de ces livres n'est constitué, chaque exemplaire est imprimé à la demande. Les escrocs n'avancent pas de frais importants et ne prennent donc pas de risque.

Heureusement, les clients qui se font avoir peuvent retourner le guide et demander un remboursement. Sous 14 jours, ce dernier est complet (prix de l'article et frais de livraison). Sous 30 jours, les frais de livraison ne sont plus pris en charge (ils s'élèvent à 3 € pour les commandes de livres neufs inférieures à 35 €).


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les salariés désobéissent en masse pour utiliser l’IA au travail, au risque d’exposer des données confidentielles

Les entreprises encadrent de plus en plus l’usage de l’intelligence artificielle. Pourtant, leurs salariés contournent joyeusement les règles en douce. Résultat, cette désobéissance ouvre une brèche béante dans la sécurité…

SFR impose la Navigation Protégée par défaut pour tous ses abonnés, comment la désactiver ?

La Navigation Protégée est une nouvelle option de sécurité par filtrage DNS chez SFR. Elle est activée par défaut pour tous les abonnés fibre, et il n’est pas simple de…

Tineco Floor One S7 Pro : 70% de réduction sur cet excellent aspirateur laveur, c’est une affaire !

Même pendant les soldes, c’est vraiment rare de trouver des baisses de prix aussi conséquentes. Sur AliExpress, vous pouvez bénéficier d’une promotion de plus de 480 euros sur l’aspirateur laveur…

Osmo Action 6 : presque 100 € de réduction sur la plus récente caméra d’action de DJI, vite !

En quelques années, DJI est devenue la marque référence des caméras d’action. Pendant les soldes, la dernière génération de la Osmo Action est à prix cassé sur AliExpress grâce à…

Microsoft aurait développé un Windows entièrement piloté par IA, ces captures le prouvent

Microsoft n’a jamais caché son obsession pour l’intelligence artificielle. Un prototype de Windows resté secret vient pourtant d’émerger. Il poussait cette logique tellement loin que le menu Démarrer disparaissait. Les…

Tesla dévoile un Model Y allongé à six places, son tarif a de quoi surprendre

Les familles nombreuses attendaient un vrai grand SUV signé Tesla. Le constructeur répond enfin avec un Model Y rallongé à six places. Son prix de départ risque pourtant d’en refroidir…

Le taxi aérien autonome de Boeing dangereux ? Une plainte sème le doute

Une ingénieure de Whisk Aero, filiale de Boeing, estime avoir été licenciée parce qu’elle a averti de risques de sécurité concernant le taxi aérien de la firme. Que s’est-il passé…

PlayStation : Sony est déjà en train de tuer sa production de disques, n’espérez pas un retour en arrière

On aurait pu croire, dans un élan d’espoir fou, que la décision de Sony de tuer le jeu physique avait été prise dans la précipitation et qu’il était encore possible…

Android 17 transforme la connexion des Pixel en cauchemar, c’est le tour du Wi-Fi maintenant

Les Google Pixel accumulent les problèmes depuis leur passage à Android 17. Un nouveau bug touche cette fois la connexion sans fil. Le Wi-Fi décroche seul et rebascule vers les…

Alexa : Amazon corrige le bug des respirations effrayantes, l’IA ne vous fera plus peur

Si votre enceinte connectée Amazon vous effrayait en produisant des bruits étranges et inexpliqués, rassurez-vous : le bug est désormais corrigé. La firme américaine a trouvé l’origine du problème. Nos…