Un pack Samsung contenant notamment le nouveau Galaxy Z Fold 5 fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez Boulanger ! En ce moment, le dernier smartphone pliant de la marque coréenne accompagné de la montre Galaxy Watch 6 bénéficie d'une réduction totale de 759 euros.

Ce mercredi 26 juillet 2023, Samsung a officiellement dévoilé le Galaxy Z Flip 5 et surtout le Z Fold 5 lors de sa conférence Unpacked annuelle. Chez Boulanger, il est possible de faire une économie de 759 euros sur l'achat du pack Samsung Galaxy Z Fold 5 + Galaxy Watch 6.

Disponible dans sa version 512 Go, le Galaxy Z Fold 5 est à 1899 euros au lieu de 2039 euros ; soit une remise immédiate de 150 euros. Le coupon de réduction FOLD150 (à saisir durant l'étape du panier) permet d'avoir une remise supplémentaire de 150 euros. De plus, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 150 euros à condition de ramener un ancien téléphone en magasin Boulanger et la montre connectée Watch 6 graphite d'une valeur de 319 euros est offerte si celle-ci est ajoutée pendant la commande (CLIQUEZ ICI). Au total, l'ensemble revient donc à 1599 euros au lieu de 2358 euros.

D'un poids de 250 grammes, le Galaxy Z Fold 5 dispose d'un écran interne AMOLED de 7,6 pouces avec une résolution de 2176 x 1812 pixels, d'un écran externe AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution de 2316 x 904 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un triple capteur arrière de 50 + 12 + 12 MP, d'une caméra à selfies interne/externe de 4 MP et 10 MP et d'une batterie de 4400 mAh avec la charge à 25 W.

Quant à la Watch 6 de la gamme Galaxy, elle dispose d'un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une résolution de 432 x 432 pixels, du processeur ExynosW930 (Dualcore 5mm) 1,4GHz, d'un espace de stockage de 16 Go et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté est alimenté par une batterie de 300 mAh.