Samsung Unpacked : comment suivre le lancement des Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 en direct dès 13h ?

Ça y est, après des mois de rumeurs, Samsung va enfin dévoiler toute une série de nouveaux produits à l’occasion de sa nouvelle conférence Galaxy Unpacked. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le prochain Unpacked, nous avons rassemblé ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur l'événement, et on vous dit surtout comment le suivre en direct.

Comme chaque année, Samsung est de retour cet été pour sa deuxième conférence Unpacked de l’année, qui est cette fois-ci dédiée à trois catégories d’appareils différents : des smartphones, des tablettes, et des montres connectées.

La conférence se tiendra cette fois-ci à Séoul, en Corée du Sud, pays natal du fabricant. Samsung diffuse l'événement sur son propre site web, mais il est également diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de la société. Vous pouvez donc le suivre en direct depuis cet article grâce à la vidéo ci-dessous.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE SAMSUNG UNPACKED ?

Quand a lieu la présentation de Samsung ? : mercredi 26 juillet 2023

: mercredi 26 juillet 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 13h (heure française)

: à 13h (heure française) Comment suivre le live de Samsung : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

Le coup d’envoi de la conférence Samsung Unpacked « Join The Flip side » sera donné dès 13 heures aujourd’hui, l’occasion de découvrir les nouveaux produits du fabricant, qui seront ensuite tous disponibles à la vente le 11 août prochain.

Que faut-il attendre lors de la conférence ?

La conférence Unpacked sera comme l’année dernière l’occasion pour Samsung des smartphones pliables de nouvelle génération : le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Cela fait plusieurs mois maintenant que l’on connaît le design des smartphones, et la grosse nouveauté cette année devrait se situer au niveau de la charnière. On retrouvera aussi un écran géant au dos du Galaxy Z Flip 5, ce qui devrait faire de lui la star de l’événement. Cependant, ces changements devraient être accompagnés par une hausse des tarifs.

Samsung va aussi lancer de nouvelles montres connectées : la série Galaxy Watch 6. Au programme, deux modèles différents : la Galaxy Watch 6 ainsi que la Galaxy Watch 6 Classic, et deux tailles différentes pour chacune : 40 mm et 44 mm pour la première, et 44 mm ou 47 mm pour la deuxième.

La version Classic, en plus d’être la montre la plus grande de Samsung de ces dernières années, marquera d’ailleurs le retour de la lunette tournante, qui a permis au géant coréen de se démarquer de la concurrence ces dernières années. Néanmoins, comme les smartphones pliables, il faut aussi s’attendre à des hausses de prix sur les deux montres intelligentes.

Enfin, après un an et demi d’attente, Samsung va également renouveler ses tablettes haut de gamme avec une nouvelle série Tab S9. 3 tablettes sont prévues : une Galaxy Tab S9, une Galaxy Tab S9+ et une Galaxy Tab S9 Ultra.

En plus de l’adoption du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy », la particularité de cette génération sera la généralisation de l’écran OLED. En effet, alors que le plus petit modèle des Galaxy Tab S8 devait se contenter d’un écran LCD, la Galaxy Tab S9 va enfin être équipée d’un écran OLED, de quoi faire trembler l’iPad Pro d’Apple. Il faut aussi s’attendre ici à une hausse des tarifs, ceux-ci ayant déjà été dévoilés par un célèbre leaker français. La Galaxy Tab S9 serait commercialisée à partir de 929 euros en France pour la version Wi-Fi, soit beaucoup plus que les 769 euros demandés pour la Galaxy Tab S8.