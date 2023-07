Samsung Galaxy Z Flip 5 : date de sortie, prix, fiche technique… tout savoir sur le petit smartphone pliable

Alors que tous les constructeurs de téléphones Android possèdent désormais un modèle avec écran pliable, Samsung va prochainement dévoiler son Samsung Z Flip 5. La référence des écrans à clapet entend damer le pion à la concurrence.

Depuis maintenant 5 ans, l’été annonce le soleil et les nouveautés pliables chez Samsung. Entre rumeurs et divulgachages divers et variées, il n’est pas toujours évident de connaître les dernières informations concernant le nouveau coquillage de Samsung. Le constructeur sud-coréen a savamment distillé les nouveautés avec des spécifications techniques plus ou moins surprenantes. Le plus attendu ne serait pas à l’intérieur du téléphone, mais bien à l’extérieur…

Quand sort le Samsung Z Flip 5 ?

Pour damer le pion à Apple et ses annonces de septembre, Samsung a pris la tradition d’organiser une conférence début août, appelée Unpacked. Cet évènement est généralement l’occasion de présenter ses téléphones ultra haut de gamme comme les Galaxy Note et maintenant les pliables comme les Z Flip.

Mais cette année, le constructeur sud-coréen semble dynamiter les traditions. Une page du site officiel Samsung indiquait « une conférence à la fin du mois de juillet ». La page web a été rapidement retirée… Erreur de manipulation ou habile manœuvre de guérilla marketing, en tous cas, cet incident corrobore plusieurs rumeurs. Le journal coréen Chosun IIbo ainsi que d’autres sources évoquaient une conférence Unpacked le 26 juillet. Le même journal coréen indique également une date de commercialisation des smartphones pliables Z Flip 5 et Z Fold 5 le 11 août 2023.

A cette occasion, Samsung devrait également lever le voile sur ses nouvelles tablettes de la série Galaxy Tab S9 et les montres connectées Galaxy Watch 6.

Combien coute le Samsung Z Flip 5 ?

Crises sanitaires et politiques ont été le prétexte pour augmenter sensiblement le prix de nos smartphones. Toutefois, d’après un tweet de Revegnus, le Z flip 5 devrait conserver le même tarif que son prédécesseur, c’est-à-dire 999 dollars pour la version d’entrée de gamme avec 128 Go d’espace de stockage. On serait donc autour de 1100 euros en France. Avec l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché des pliables comme Motorola et son Razr+, Samsung devrait réduire ses marges pour conserver sa place honorifique de « leader des ventes de téléphones pliables » .

Quel écran pour le Samsung Z Flip 5 ?

Peu d’informations ont encore fuité, mais le Samsung Z Flip 5 disposerait d’un plus grand écran que son prédécesseur. On parle d’un écran AMOLED de 6.7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels… comme déjà vu sur le Z Flip 4.

Le changement notable serait à l’extérieur, avec un écran externe de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 478 pixels (305 ppi), contre 1,9 pouce pour une définition de 260 x 512 pixels (373 ppi) sur le Z flip 4. Samsung double presque l’affichage ! Une photo de l’appareil confirme ces dimensions impressionnantes. Il arborait un look original, en prenant la forme d’un dossier Windows.

crédit : NaverCet écran externe devrait donc proposer plus d’ergonomie et de fonctionnalités à l’utilisateur. Outre l’affichage de l’appelant, on peut imaginer de nouveaux widgets propres aux écrans externes comme les notifications de messages. Un rapport suggère qu’il serait capable d’afficher plusieurs applications.

Malgré ce grand écran externe, le Samsung Z Flip 5 serait certifié IP 68, c’est-à-dire une étanchéité à l’eau jusqu’à 1m de profondeur pendant 30 mn.

Quel est le nouveau design du Samsung Z Flip 5 ?

D’après plusieurs rumeurs, il semblerait que le Samsung Z Flip 5 n’ait pas révolutionné son design. Plié comme un coquillage, le «petit » smartphone pliable coréen devrait arborer un gabarit plus carré qu’un Z Flip 4. Cet élargissement s’explique par l’intégration d’un nouvel écran extérieur, plus grand, avec une sorte de décrochement, comme l’icône d’un dossier Windows. Avec ce large écran extérieur, la disposition des modules caméra a été retravaillée.

Le changement le plus notable autour du Samsung Z Flip 5 se voit, non de face, mais, de profil. Le dernier rejeton de la famille Flip bénéficie en effet d’une nouvelle charnière. Par rapport à des Find N2 d'Oppo, le Z Flip 4 avait une charnière visible. Sur ce Samsung Z Flip 5, elle devrait être quasi imperceptible avec un design en « goutte d’eau » pour « éliminer le pli sur l’écran». En d’autres termes, il n’y aurait plus le moindre espace entre les deux parties quand l’écran est rabattu sur lui-même.

Quelles sont les performances du Samsung Z Flip 5 ?

C’est encore trop tôt pour connaître les benchmarks et plus généralement la puissance du Z Flip 5. Cependant, Samsung ne semble pas avoir cherché l’innovation avec une nouvelle puce maison ou d’un fondeur. Selon les premiers éléments à notre connaissance, le coréen aurait gardé un SoC bien connu : celui du Galaxy S23. Ainsi, comme la figure de proue de la série S, le Z Flip 5 embarquerait un Snapdragon 8 Gen 2 signé Quallcom. Comme pour le Z Fold 5, le constructeur ferait l’impasse sur un SoC plus puissant comme le Snapdragon 8+ Gen 2.

Comme souvent chez Samsung, Ce ne serait pas la version classique, mais une version sur-mesure avec toujours 8 Go sur l’entrée de gamme. On peut s’attendre à de meilleures performances que celles du Galaxy S23 car Samsung a encore amélioré le code d’Android et son interface One UI.

Quelle est l’autonomie du Samsung Z Flip 5 ?

Les spécifications n’ont pas encore filtré, mais, selon toutes vraisemblances, l’autonomie devrait être très proche d’un Galaxy S23 et sa batterie de 3900 mAh. En effet, si la capacité de la batterie reste inchangée par rapport au à la génération précédente, la consommation électrique devrait être plus mesurée.

Comme sur le Z Flip 4, une batterie de 3700 mAh devrait donner l’énergie aux deux écrans tactiles du Z Flip 5. Grâce à des améliorations logicielles de Samsung, les deux téléphones afficheraient une autonomie équivalente malgré l’écran externe beaucoup plus grand. Comme indiqué juste avant, le mastodonte sud-coréen s’appuierait sur un Snapdragon 8 de deuxième génération, offrant un bon compromis puissance/consommation électrique.

Au niveau de la charge, le Samsung Z Flip 5 ne devrait pas apporter de changement par rapport à son ancêtre d’il y a un an. Toujours une limite de charge rapide à 25 W, en filaire avec un chargeur non inclus dans la boîte. C’est bien peu quand on regarde la concurrence, notamment chinoise. Le constructeur coréen ne fait pas beaucoup d’effort pour proposer une charge de 60 W ou 100W sur ses modèles phares. Le Samsung Z Flip 5 est une fois de plus très proches d’un Galaxy S23.

Le Samsung Z Flip 5 est-il bon en photo ?

L’étroitesse du form factor des smartphones à écrans pliables empêchent d’intégrer de grands capteurs. Il faudra donc se contenter de deux modestes capteurs de 12 millions de pixels en dorsal et un capteur « selfie » de 10 millions de pixels. C’est faible par rapport aux 100 millions de pixels et même plus que l’on trouve sur d’autres smartphones. Samsung garderait ainsi la même définition que la génération précédente pour les capteurs arrière comme avant.

Cependant, avec un SoC identique au Galaxy S23 », on peut s’attendre à un meilleur traitement de l’image. Au-delà de l’intelligence artificielle pour identifier les scènes, la puce devrait réaliser un meilleur zoom numérique avec un lissage des pixels plus doux.

Samsung Z Flip 5 : quelle version d’Android et de One UI ?

D’après nos informations, le Samsung Z Flip 5 devrait tourner avec Android 13 Tiramisu. Le téléphone à clapet du géant coréen fonctionnerait avec sa surcouche logicielle One UI 5.1.1.

Quelles couleurs pour le Samsung Z Flip 5 ?

Le Galaxy Z Flip 4 arborait quatre robes colorées, le Galaxy Z Flip 5 en proposera également quatre. D’une part, deux teintes déjà existantes sur le Z Flip 4 : graphite (noir) et lavande (mauve clair). D’autre part, deux coloris inédits : crème (blanc) et menthe (vert).