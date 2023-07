Pour l’achat d’un Z Flip 5 ou Z Fold 5, Samsung vous offre une Galaxy Watch 6 et jusqu’à 390 € de remise

Les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 sont déjà en précommande et seront disponibles entre le 28 juillet et le 30 juillet chez certains marchands. Une offre de lancement vous permet de les acheter moins cher en profitant d'une réduction allant jusqu'à 390 euros. Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre sa nouvelle montre connectée Galaxy Watch 6.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY Z FLIP 5 SUR LE SITE DE SAMSUNG

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY Z FOLD 5 SUR LE SITE DE SAMSUNG

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GALAXY Z FLIP 5 ou Z FOLD 5 SUR BOULANGER

Comme à son habitude, Samsung n'a pas attendu la rentrée pour officialiser ses nouveaux produits que sont les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. C'était au cours d'une conférence Unpacked tenue ce mercredi 26 juillet 2023. Le géant coréen a également officialisé ses nouvelles montres connectées : les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic.

Si vous souhaitez vous offrir l'un des deux nouveaux smartphones pliables de Samsung, c'est maintenant qu'il faut y aller. La marque propose une offre de lancement intéressante avec de belles réductions, mais aussi une Galaxy Watch 6 offerte si vous commandez le Z Flip 5 ou le Z Fold 5 d'ici le 30 juillet 2023.

Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : comment profiter de l'offre de lancement ?

L'offre de Samsung est disponible sur le site officiel de la marque, mais aussi chez les revendeurs partenaires. Samsung vous offre une montre Galaxy Watch 6 et jusqu'à 390 euros de remise. Ces remises incluent des réductions immédiates et un bonus pour la reprise d'un ancien appareil. Ce bonus vient s'ajouter à la valeur de reprise de l'appareil que vous décidez de revendre.

Le bonus de Samsung est de 100 €, mais c'est Boulanger qui a la meilleure offre avec un bonus de 150 € en magasin pour la précommande d'un Z Flip 5 ou d'un Z Fold 5 d'ici le 10 août 2023 inclus. Pour le reste, les réductions accordées par les deux boutiques sont les mêmes. Notez que pour profiter de la Galaxy Watch 6 offerte, vous devrez commander l'un des deux smartphones pliables d'ici le 30 juillet 2023 inclus. Voici le résumé :

Galaxy Z Flip 5 – 512 Go : 1 199 € au lieu de 1 339 € + 100 € de bonus supplémentaire (ou 150 € en magasin chez Boulanger) pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte.

au lieu de 1 339 € + pour la reprise d’un ancien appareil Galaxy Z Fold5 – 512 Go : 1 899 € au lieu de 2 039 € + 100 € de bonus supplémentaire (ou 150 € en magasin chez Boulanger) pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte .

au lieu de 2 039 € + pour la reprise d’un ancien appareil + . Galaxy Z Fold 5 – 1 To : 2 039 € au lieu de 2 279 € + 100 € de bonus supplémentaire (ou 150 € en magasin chez Boulanger) pour la reprise d’un ancien appareil + Galaxy Watch 6 offerte.

Comme vous pouvez le voir, Samsung et ses partenaires proposent une offre “deux fois plus de stockage pour le même prix”. En d'autres termes, le Galaxy Z Flip 5 de 512 Go est disponible au prix de la version de 256 Go et le Z Fold 5 de 1 To est au prix de la version de 512 Go. Notez que le Z Fold 5 de base (512 Go) profite aussi d'une réduction puisqu'il est vendu à 1899 € au lieu de 2039 euros, sans compter le bonus de reprise.