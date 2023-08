L'iPhone 14 Pro fait l'objet d'une offre intéressante sur la version espagnole du site Amazon ! Pendant une durée indéterminée, le smartphone Apple proposé dans son modèle 128 Go passe sous les 1050 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les soldes d'été 2023 ont pris fin officiellement ce mardi 1er août mais Amazon Espagne a décidé de baisser le prix de l'iPhone 14 Pro.

Quelques semaines avant la sortie des prochains iPhone 15, la version Pro de l'iPhone 14 disponible dans son coloris argent et son modèle 128 Go est vendue à exactement 1049,34 euros au lieu de 1109 euros ; soit 60 euros moins cher par rapport au tarif constaté sur Amazon France. Pour information, le prix réduit inclut des frais de port à hauteur de 5,04 euros pour une livraison du produit en France.

Commercialisé il y a près d'un an, l'iPhone 14 Pro d'Apple dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, du processeur A16 Bionic, d'une batterie avec la recharge sans fil MagSafe et Qi, du système d'exploitation mobile iOS 16, d'un triple capteur principal de 48 + 12 + 12 MP, d'un capteur frontal de 12 MP, du Wi-Fi 6 ou bien encore du Bluetooth 5.3. Au niveau des dimensions, l'appareil mesure 147,5 mm de longueur, 71,5 mm de largeur et 7,85 mm d'épaisseur (pour un poids estimé à 206 grammes).