Spotify traque les membres des forfaits Famille ou Duo qui ne vivent pas ensemble, mais une faille existe déjà

Après Disney+ ou Netflix, c’est désormais au tour de Spotify de renforcer sa lutte contre le partage de compte. L’entreprise intensifie ses vérifications d’adresse des membres d’un même forfait Premium Famille ou Duo, souhaitant s’assurer que tous vivent sous le même toit. Et elle sévit si ce n’est pas le cas. Mais les internautes ont trouvé une solution de contournement.

Spotify
Crédits : 123RF

Spotify propose un forfait Premium Famille et précise que cet abonnement à 21,24 euros par mois est à destination des « membres d’une famille vivant sous un même toit ». Vous y souscrivez en toute bonne foi. Puis la vie fait que vos enfants, par exemple, partent étudier dans une autre ville – voire un autre pays. Vous oubliez donc cette condition générale d’utilisation et continuez de payer ce forfait.

Mais Spotify ne l’a pas oubliée, lui. Cela se répand comme une traînée de poudre sur Reddit depuis quelques jours : l’entreprise renforce sa lutte contre le partage de compte en procédant à des vérifications d’adresse pour les abonnés d’un forfait Duo ou Premium Famille. Et si ce type de vérification n’est pas nouveau, ce qui l’est, en revanche, c’est le durcissement de la procédure.

Lire aussi – Spotify a trouvé un nouveau moyen pour vous pousser à payer un abonnement et il est très vicieux

Spotify tient vraiment à ce que vous viviez sous le même toit

Spotify Family Plan crackdown?
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Mais Spotify tient vraiment à ce que tous les membres d’un abonnement Premium Famille ou Duo vivent sous le même toit. Alors pour éviter que les abonnés ne puissent resquiller, l’entreprise n’a pas choisi n’importe quel QR code de vérification : dynamique, il se rafraîchit toutes les quelques secondes, ce qui rend inopérantes les captures d’écran.

Spotify n’a pas fait que renforcer sa méthode de vérification d’adresse, il l’a aussi durcie. Les membres ont 7 jours pour scanner le QR code. Une fois ce délai passé, si la vérification n’a pas été effectuée, les membres « ne peuvent pas souscrire à un autre forfait Famille ou Duo pendant 12 mois ». L’entreprise précise toutefois qu’ils « peuvent choisir un autre abonnement » sur son site.

Lire aussi – Vous n’arrivez plus à suivre ou bloquer quelqu’un sur Spotify ? Vous n’êtes pas seul

Les internautes trouvent des solutions de contournement

Ce durcissement de la politique de vérification d’adresse n’aura que peu d’emprise sur vous si vous vivez à proximité du « gestionnaire » du compte : vous pourrez aisément vous retrouver pour scanner le QR Code. Ou bien, puisque ce sont les vacances d’automne, vous les passez peut-être avec le « titulaire » de l’abonnement et aurez ainsi la « chance » de pouvoir procéder à la vérification d’adresse si Spotify vous sollicite à ce sujet.

Autrement, les internautes ont trouvé une solution de contournement : il suffit que le propriétaire de l’abonnement partage son écran pendant qu’il affiche le QR code. Toutefois, avec cette méthode, une contrainte existe pour les membres devant prouver qu’ils habitent bien sous le même toit : il leur faut avoir deux appareils sous la main – l’un pour afficher le partage d’écran, le second pour scanner le QR code.

Notez aussi que les deux téléphones (celui émettant le QR code et celui permettant de le scanner) doivent être réglés sur la même heure. Reste à voir combien de temps cette solution de contournement fonctionnera : Spotify pourrait finir par réussir à empêcher le partage d’écran de l’application lorsque le QR code est affiché.


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