iPhone Duo : découvrez la première vidéo unboxing du smartphone pliant d’Apple

La chaîne YouTube Kingmi Mobile vient de publier la première vidéo unboxing de l’iPhone Duo, suggérant que les tests ne devraient pas tarder à arriver. En attendant, on peut déjà voir sa charnière et quelques une de ses fonctionnalités en action.

Alors que beaucoup devront attendre l’année prochaine avant de mettre la main sur l’iPhone Duo, certains cherchent des moyens de passer le temps. Les tests ne sont pas encore arrivés, mais à défaut d’avoir un (ou plusieurs) avis éclairé sur le smartphone, nous avons la deuxième meilleure chose à vous proposer : une vidéo unboxing. Nul doute que celle-ci vont pleuvoir sur les réseaux sociaux une fois l’iPhone Duo entre plus de main, mais d’ici là, la première d’entre elles vient d’être publiée.

C’est la chaîne Kingmi Mobile qui a tiré la première. Format oblige, la vidéo montre une personne déballer l’iPhone Duo de sa boîte et commencer par montrer son design extérieur. L’occasion de constater sa finition matte. Puis, le smartphone est déplié pour dévoiler son écran intérieur et, force est de le constater, son pli central plutôt très bien caché. À voir ce qu’il en sera réellement une fois le smartphone en main, et non visible à travers une vidéo.

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Voici l’iPhone Duo fraîchement sorti de sa boîte

L’utilisateur a également la délicatesse d’allumer l’iPhone Duo et de démontrer quelques une de ses fonctionnalités. Par exemple, il est possible d’apercevoir sa fonction d’aperçu du capteur principal sur l’écran externe, qui permet de prendre des photos sans avoir à déplier le smartphone. La personne déplie ensuite le téléphone, qui s’empresse d’afficher le même écran, cette fois en version plus large. Pratique.

Du reste, la vidéo est on ne peut plus classique pour son genre. Vous pourrez observer l’iPhone d’à peu près tous les angles imaginables, pour tenter de repérer celui où la charnière est la plus visible. Surtout, cette vidéo pourrait indiquer que les tests ne vont pas à tarder à tomber. Si Apple a commencé à envoyer des modèles à quelques privilégiés, et les premières livraisons sont prévues dans quelques jours, nous devrions bientôt savoir si la firme a réussi ou non son pari.