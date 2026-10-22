Mass Effect, Dragon Age, Baldur’s Gate : que vont devenir toutes ces licences mythiques après la fermeture de Bioware ?

Le couperet est tombé hier dans la soirée. EA s’apprête à ferme Bioware, l’un des studios les plus importants de l’histoire du jeu vidéo, annulant au passage Mass Effect 5. Qu’en est-il des autres licences cultes que ses développeurs ont créées ?

mass effect

On s’y attendait, mais cela ne fait pas moins mal pour autant. Lorsque le rachat de EA par le PIF, un fond d’investissements saoudien, Silver Lake et Affinity Partners (géré par le gendre de Donald Trump), a été officialisé, personne ne donnait cher de la peau de Bioware. Le studio qui s’est longtemps assis sur le trône du RPG occidental s’était empêtré dans une interminable traversée du désert depuis une dizaine d’années, devenant au fil du temps une vilaine épine dans le pied du géant EA.

La nouvelle est finalement tombée hier soir. Bioware, studio révolutionnaire à l’origine de Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect ou encore Dragon Age, n’est plus. Que s’est-il passé ? EA ne s’est pas seulement fait racheter, l’entreprise est également sortie des marchés boursiers. Or, pour ce faire, elle a dû s’endetter à hauteur de 18 milliards de dollars, la “forçant” à faire des économies. En parallèle, Bioware est en très mauvaise posture. Mass Effect Andromeda et Anthem ont été des échecs critiques et commerciaux retentissants, et Dragon Age : The Veilguard, son dernier titre, est loin d’avoir autant brillé que ses ancêtres.

Adieu Bioware

Alors, qu’en est-il de toutes ces licences mythiques créées par le studio ? Nous avons déjà un début de réponse. Nous savons en effet que Mass Effect 5, en développement depuis plusieurs années, a été annulé en marge de la fermeture de Bioware. Nul doute que la série Dragon Age n’a pas non plus vraiment d’avenir, du moins pas dans l’immédiat. La réception relativement mitigée de Veilguard ne va probablement pas motiver les nouveaux propriétaires de EA à sortir un nouvel opus.

Baldur’s Gate, de son côté, est déjà sorti du giron de l’éditeur depuis un certain. La licence, tout droit tirée de Donjons et Dragons, appartient toujours à Wizards of the Coast, et son dernier épisode a été développé par le studio belge Larian. Wizards of the Coast a déjà confirmé que Baldur’s Gate 4 sortira un jour, mais on ne connaît pas encore le nom du studio à qui sera incombée l’immense tâche de succéder au dernier opus. Des remakes de Baldur’s Gate 1 et 2 sont également en production.

Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, quant à lui, est toujours officiellement en chantier. Aux dernières nouvelles, le jeu devrait sortir courant 2028. Mais la prudence est de mise. Son développement est tristement célèbre pour être l’un des plus compliqués de l’industrie depuis plusieurs années. Neverwinter Nights, enfin, n’a pas donné signe de vie depuis la sortie de sa version Enhanced, en 2018.


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