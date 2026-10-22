Les Anneaux du Pouvoir : la saison 3 a une date de diffusion un premier trailer épique pour l’occasion

Les fans du Seigneur des Anneaux ont enfin une date à mettre dans leur calendrier pour leur prochain rendez-vous avec la série les Anneaux du Pouvoir. Pour l’occasion, Prime Video a également dévoilé un premier trailer, qui met clairement l’accent sur l’affrontement contre Sauron.

Voilà un moment qu’elle fait parler d’elle. La saison 3 des Anneaux du Pouvoir, la série de Prime Video tirée du Seigneur des Anneaux, est enfin daté. Hier, la plateforme de streaming a diffusé la première bande-annonce pour ce qui s’annonce déjà comme une salve d’épisodes à l’ambiance particulièrement guerrière. La rumeur qui voulait que cette nouvelle saison soit diffusée dès cette fin d’année avait donc vu juste. Amazon donne rendez-vous aux fans le 11 novembre prochain pour découvrir les premiers épisodes.

La diffusion se fera en trois parties. Le 11 novembre donc, ce sont les épisodes 1 à 4 qui seront mis en ligne sur Prime Video. Puis, le 18 novembre, les épisodes 5 et 6 seront rendus disponibles. Enfin, la saison se conclura le 25 novembre avec la diffusion des épisodes 7 et 8. Le programme s’annonce d’ores et déjà chargé. En effet, après deux premières saisons qui ont relativement pris leur temps pour installer l’intrigue, cette nouvelle fournée verra enfin s’affronter les deux camps, alors que Sauron devient de plus en plus puissant.

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Pour rappel, cette troisième saison se passera plusieurs années après les événements de la précédente. Les Elfes ont déclaré la guerre à Sauron, qui est le point de forger l’Anneau unique, celui qui lui permettra de les gouverner tous. C’est précisément ce que montre ce premier trailer. L’affrontement aura bel et bien lieu, et Sauron est montré comme plus puissant que jamais. L’Anneau est enfin forgé, et la Terre du Milieu bascule dans les ténèbres.

Plusieurs autres détails sont à noter dans cette bande-annonce, notamment la présence d’un Balrog qui semble tout aussi énervé que celui qui a fait chuter Gandalf. Gandalf qui, par ailleurs, n’a pas toujours pas rejoint les Elfes, car toujours sur les traces du mystérieux Mage Noir. Enfin, on sait cette saison 3 s’intéressa à l’histoire des Nazgûls, plus précisément à ceux qu’ils étaient avant leur transformation. Ça promet.