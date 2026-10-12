“De l’argent gaspillé” : Carl Pei, PDG de Nothing, ne mâche pas ses mots à propos de l’iPhone Duo

Carl Pei a encore frappé et, comme à son habitude, s’en est de nouveau pris à Apple et à son futur iPhone Duo. Le fondateur et PDG de Nothing a qualifié le smartphone pliable de “gaspillage d’argent”, en dénonçant l’absence de fonctionnalités et la baisse en qualité de certains composants par rapport aux derniers iPhone.

Carl Pei a toujours fait office de “grande gueule” dans le monde de la tech. Si certains y voient avant tout une stratégie marketing pour promouvoir l’image de challenger de sa marque Nothing, d’autres font confiance à son jugement, n’hésitant pas à critiquer certains des plus gros noms du secteur. Une fois n’est pas coutume, l’homme d’affaires vient de remettre le couvert, et se paye cette fois nul autre qu’Apple.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, celui-ci s’en prend violemment à la marque à la pomme et plus particulièrement à son iPhone Duo, son premier smartphone pliant dévoilé début septembre. Encore une fois, il ne mâche pas ses mots. “C’est de l’argent gaspillé”, martèle-t-il, visiblement très remonté par les annonces de son concurrent direct. Alors que reproche Carl Pei au smartphone ?

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Carl Pei vous déconseille fortement d’acheter l’iPhone Duo

Pour commencer, Carl Pei déplore l’absence de Face ID sur l’iPhone Duo. À première vue, la nouvelle peut en effet paraître un peu surprenante, Apple ayant intégré la technologie sur tous ses smartphones depuis l’iPhone X. Mais la chose était beaucoup plus compliquée sur l’iPhone Duo, du fait de sa minceur extrême. Avec seulement 5.2 mm d’espace une fois déplié, il était très compliqué d’y intégrer le système TrueDepth sur lequel repose FaceID. Selon le très bien informé Mark Gurman, il faudra probablement attendre l’iPhone Duo 3 avant de pouvoir en profiter.

Autre point négatif : la partie photo au rabais. L’iPhone Duo proposera un capteur selfie de seulement 12 MP, contre 18 MP pour l’iPhone 18 Pro (qui, pour rappel, coûte 800 dollars de moins). Il faudra également tirer un trait sur le scanner LiDAR, qui améliore la qualité des photos de nuit. Côté logiciel aussi, plusieurs fonctionnalités présentes sur les derniers iPhone n’ont pas été ajoutées. Si tous ces défauts ne vous ont pas découragées, on vous rappelle que les précommandes ouvrent le 23 octobre prochain.