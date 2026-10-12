“De l’argent gaspillé” : Carl Pei, PDG de Nothing, ne mâche pas ses mots à propos de l’iPhone Duo

Carl Pei a encore frappé et, comme à son habitude, s’en est de nouveau pris à Apple et à son futur iPhone Duo. Le fondateur et PDG de Nothing a qualifié le smartphone pliable de “gaspillage d’argent”, en dénonçant l’absence de fonctionnalités et la baisse en qualité de certains composants par rapport aux derniers iPhone.

iPhone Duo application Duo-Man
L’application Duo-Man sur un iPhone Duo / Crédits : Vidit Bhargava

Carl Pei a toujours fait office de “grande gueule” dans le monde de la tech. Si certains y voient avant tout une stratégie marketing pour promouvoir l’image de challenger de sa marque Nothing, d’autres font confiance à son jugement, n’hésitant pas à critiquer certains des plus gros noms du secteur. Une fois n’est pas coutume, l’homme d’affaires vient de remettre le couvert, et se paye cette fois nul autre qu’Apple.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, celui-ci s’en prend violemment à la marque à la pomme et plus particulièrement à son iPhone Duo, son premier smartphone pliant dévoilé début septembre. Encore une fois, il ne mâche pas ses mots. “C’est de l’argent gaspillé”, martèle-t-il, visiblement très remonté par les annonces de son concurrent direct. Alors que reproche Carl Pei au smartphone ?

Sur le même sujet — iPhone Duo : que vaut la charnière du premier smartphone pliant d’Apple ?

Carl Pei vous déconseille fortement d’acheter l’iPhone Duo

Pour commencer, Carl Pei déplore l’absence de Face ID sur l’iPhone Duo. À première vue, la nouvelle peut en effet paraître un peu surprenante, Apple ayant intégré la technologie sur tous ses smartphones depuis l’iPhone X. Mais la chose était beaucoup plus compliquée sur l’iPhone Duo, du fait de sa minceur extrême. Avec seulement 5.2 mm d’espace une fois déplié, il était très compliqué d’y intégrer le système TrueDepth sur lequel repose FaceID. Selon le très bien informé Mark Gurman, il faudra probablement attendre l’iPhone Duo 3 avant de pouvoir en profiter.

Autre point négatif : la partie photo au rabais. L’iPhone Duo proposera un capteur selfie de seulement 12 MP, contre 18 MP pour l’iPhone 18 Pro (qui, pour rappel, coûte 800 dollars de moins). Il faudra également tirer un trait sur le scanner LiDAR, qui améliore la qualité des photos de nuit. Côté logiciel aussi, plusieurs fonctionnalités présentes sur les derniers iPhone n’ont pas été ajoutées. Si tous ces défauts ne vous ont pas découragées, on vous rappelle que les précommandes ouvrent le 23 octobre prochain.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Galaxy Buds4 Pro : plus de 120 € de réduction sur les meilleurs écouteurs de Samsung, vite !

En début d’année, Samsung a dévoilé ses nouveaux écouteurs premium avec réduction de bruit active : les Galaxy Buds4 Pro. Design amélioré, confort d’utilisation, son haut de gamme… Ce modèle…

Deezer : marre des musiques générées par IA ? Vous pourrez bientôt les exclure totalement de votre expérience d’écoute

Deezer est à l’écoute de ses auditeurs, qui revendiquent davantage de transparence quant aux musiques générées par IA. Après avoir développé un outil de détection et d’identification claire de ces…

Voici des clones gratuits de Microsoft Word, Excel et Powerpoint, créés par l’IA

Le développeur à l’origine des clones des logiciels de la suite Adobe remet le couvert en proposant ceux de la suite bureautique de Microsoft. Là aussi, c’est l’intelligence artificielle qui…

Muse : Meta affirme que son IA est aussi performante que ChatGPT et Claude, mais refuse de le prouver

Meta vient de lancer Muse Wonder, son nouveau modèle de langage. Selon la firme, ses capacités sont aussi impressionnantes que les modèles les plus avancés d’OpenAI et Anthropic. Il y…

Beats prépare une enceinte connectée Pokémon aux couleurs de Pikachu

Beats by Dre diffuse un très court teaser où l’on peut apercevoir une enceinte connectée créée en partenariat avec Pokémon. Pikachu serait à l’honneur, mais est-t-il le seul ? Que…

One UI 9 : cette erreur terrifiante bloque la mise à jour sur certains Samsung Galaxy, voici comment la régler

Plusieurs utilisateurs de smartphones Galaxy rapportent un problème lors de la mise à jour vers One UI 9. Juste après l’installation, le téléphone refuse de démarrer et affiche à la…

Galaxy Watch 2 : vos mesures sont faussées à cause d’un tatouage ? Il y a une solution

Un internaute affublé d’un tatouage sombre au niveau du bras se plaignait que sa Galaxy Watch Ultra 2 prenait des mesures incorrectes. Il a trouvé une étrange solution qui semble…

« J’ai peut-être des informations sur ce meurtre » : Claude joue au faux témoin oculaire auprès de la police

Ce n’est pas le synopsis d’un nouveau polar. Les incidents lors des tests internes des modèles d’IA d’Anthropic se multiplient. Si leur gravité effective est moindre que la cyberattaque menée…

La PlayStation 5 peut lancer des jeux Xbox 360 avec ce nouvel émulateur

La PS5 est bien partie pour devenir la console la plus polyvalente du marché, de manière non officielle. Deux émulateurs permettent de s’en servir pour jouer à des titres de…

GTA 6 : les versions physiques ne seraient finalement pas vides, mais ce n’est pas ce que vous croyez

De nombreux joueurs ont été déçus d’apprendre que la version physique de GTA 6 ne comporterait pas de CD. Mais cela ne veut pas dire que la boîte sera totalement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.