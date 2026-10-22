Marvel : VisionQuest met fin à un débat controversé sur la fin de WandaVision

La fin de la série Marvel WandaVision a suscité un débat houleux entre les fans. Chacun y allait de son ressenti sur ce que les showrunners avaient voulu montrer. VisionQuest, la suite, tranche dans le vif sans ambiguïté.

Attention, nous allons allégrement divulgâcher la série WandaVision, ainsi que l’épisode 3 de VisionQuest. Maintenant que vous êtes prévenu, souvenez-vous. En 2021, la mystérieuse série Marvel WandaVision débarquait sur nos écrans. Mettant en scène la Sorcière Rouge après les événements d’Avengers : Endgame, on la voyait vivre une vie paisible en compagnie de Vision, pourtant mort durant la guerre contre Thanos.

Au fil des épisodes, on comprend que tout ça n’est que le fruit d’une héroïne incapable de faire son deuil. Wanda Maximoff a jeté une malédiction sur la petite ville de Westview dans le New Jersey, ensorcelé tous ses habitants pour qu’ils jouent un rôle et créé de toutes pièces Vision et leurs deux enfants. Sacré rebondissement, mais ce n’est pas terminé. Voilà qu’Agatha Harkness, voisine de Wanda, est en réalité une sorcière parfaitement au courant de la supercherie.

S’en suit une bataille à l’issue de laquelle le personnage de White Vision fait son entrée (constitué par le SWORD à partir de morceaux du défunt héros) et WestView est libéré. Wanda est alors confrontée aux habitants furieux d’avoir été manipulés, mais elle n’exprime aucun remord. Elle est même présentée comme la victime dans toute cette histoire.

VisionQuest donne sa version tranchée de la fin de WandaVision

Le point de vue exprimé à la fin de WandaVision n’a pas manqué de provoquer des discussions houleuses entre les fans. Voyait-on la Sorcière Rouge en train de devenir une antagoniste (ce que laisse penser son rôle dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness) où seulement une femme brisée par la perte de l’homme qu’elle aimait ? Autrement dit : ses actions étaient-elles justifiables d’une quelconque façon ?

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Pendant 5 ans, personne ne pouvait vraiment apporter de réponse. En revanche, White Vision ne s’en prive pas dans l’épisode 3 de VisionQuest. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne laisse aucune place au doute quant à la position à adopter selon lui.

Alors qu’il explique à Tommy le mystère qui entoure ses origines (la malédiction jetée par Wanda sur la ville, la création de Tommy et Billy…), il n’hésite pas à dire que tout cela était « moralement odieux ». Voilà qui a le mérite d’être clair. White Vision rappelle aussi qu’il n’est pas celui qui a été tué par Thanos, ni celui que Wanda a recréé. Il s’estime moins dirigé par ses émotions, et donc plus objectif.

La Sorcière Rouge officiellement considérée comme une super-vilaine ?

Il s’agit là de l’avis d’un seul personnage, et bien que les actions de Wanda soient ici considérées comme horribles, la création de Tommy, un enfant innocent, vient les contrebalancer. Pour autant, cette prise de position pourrait représenter celle qu’adoptera le Marvel Cinematic Universe à partir de maintenant.

Techniquement, la Sorcière Rouge s’est sacrifiée à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans un acte de rédemption. Mais, d’une part, les studios n’ont jamais confirmé sa mort, d’autre part on sait bien que cette dernière est très relative dans le MCU.

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Rappelons que dans les comics, Wanda Maximoff fait bien pire. Elle a par exemple éradiqué l’existence des mutants (donc l’immense partie de X-Men) en créant une réalité où ils n’existent pas. La Sorcière Rouge a également tué plusieurs membres de Avengers (Ant-Man ou Hawkeye par exemple) dans une série d’attaques sciemment orchestrée contre ses anciens coéquipiers. En bref, ce ne sont pas les actes « moralement odieux » qui manquent dans la carrière du personnage.