Une TV Mini LED Samsung à moins de 550 € ? C’est l’offre parfaite pour regarder la Coupe du monde en grand

Samsung fait déjà baisser le prix de sa toute nouvelle TV Mini LED M70H. Elle passe à moins de 550 € en 55 pouces et à moins de 650 € en 65 pouces. Des tarifs très compétitifs pour du Mini LED signé Samsung.

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C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de Samsung en 2026 : la technologie Mini LED devient enfin plus accessible chez le constructeur coréen. Avec le M70H, la marque vise les utilisateurs qui veulent franchir un cap par rapport aux téléviseurs Crystal UHD, sans pour autant s’aventurer sur les tarifs plus élevés des Neo QLED.

On reste sur une grande TV 4K lumineuse, mieux armée pour les films, les séries et le sport, mais avec un positionnement pensé pour rester raisonnable.

Malgré son prix déjà abordable, Samsung profite de la Coupe du monde pour faire chuter davantage le tarif de ce modèle. La version de 55 pouces est ainsi proposée à 549 € au lieu de 649 € grâce à deux offres : le code promo GOAL50 qui permet d’économiser 50 € et une offre de remboursement de 50 € après achat.

Si vous préférez la version de 65 pouces, elle est éligible avec la même offre, et passe ainsi à 699 € au lieu de 799 €. Retenez que le code promo est valable jusqu’au lundi 22 juin 2026 à 11h59.

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Un Mini LED 4K récent, pensé pour le salon familial

Le M70H n’appartient pas à la gamme Neo QLED, ce qui lui permet d’être plus abordable bien qu’il profite d’un rétroéclairage Mini LED. Ce téléviseur 4K est également compatible avec les formats HDR et HDR10+, ainsi qu’avec la technologie Supreme Mini LED Dimming.

Cette dernière ajuste finement le rétroéclairage selon les zones de l’image. Les scènes sombres gagnent ainsi en profondeur et les pics lumineux ressortent davantage. Cela permet également aux contenus HDR d’offrir un meilleur contraste qu’avec un téléviseur LED classique.

Le Samsung M70H dispose par ailleurs d’un processeur Mini LED 4K qui adapte efficacement les contenus à la définition 4K. Cette TV cherche avant tout à séduire les foyers qui veulent un grand modèle 4K pour les usages familiaux classiques : films, streaming, sport, avec des images plus lumineuses et mieux contrastées qu’avec un LED classique.

Ce téléviseur ne cherche donc pas à rivaliser avec les OLED ou les Neo QLED haut de gamme, mais à proposer une porte d’entrée plus accessible vers le Mini LED chez Samsung.

Pour le son, la marque propose un système 2 canaux de 20 W, avec OTS Lite, Adaptive Sound et Q-Symphony. Cette dernière fonction permet d’associer les haut-parleurs du téléviseur à une barre de son compatible. Enfin, la TV tourne sous le système maison Tizen et comprend notamment les fonctions Samsung TV Plus, AirPlay, Google Cast, Bixby et Vision AI Companion.