Cette TV OLED Philips 55 pouces avec Ambilight passe enfin sous les 1 000 € pendant les soldes

La TV Philips 55OLED850 de 2025 est proposée chez Boulanger à 999 €. C’est un prix intéressant pour une OLED de 55 pouces, avec la technologie Ambilight, l’interface Google TV et une fiche technique solide pour le cinéma et les jeux vidéo.

Philips OLED 855

La Philips 55OLED850 passe sous la barre symbolique des 1 000 €, un seuil intéressant pour une OLED récente de 55 pouces. Boulanger l’affiche à 999 € dans le cadre des soldes d’été, au lieu de 1 199 € habituellement. De quoi économiser 200 €.

Pour ce prix, la fiche technique n'a pourtant rien d'un modèle d’entrée de gamme. Cette TV OLED 4K embarque en plus la technologie Ambilight 3 côtés, qui produit un halo lumineux autour du téléviseur, au rythme de ce qui se passe à l'écran. Devant un film ou une série, cette fonctionnalité élargit visuellement la scène et rend l’ensemble plus immersif, surtout dans une pièce tamisée ou lorsque les lumières sont éteintes.

Une TV OLED idéale pour les films, le sport et les consoles de salon

La Philips 55OLED850 dispose d’une dalle OLED 4K de 3 840 x 2 160 px qui produit des noirs profonds, un contraste naturel et une image lisible même dans les scènes sombres. Le constructeur annonce aussi la prise en charge du Dolby Vision pour l’image HDR et du Dolby Atmos pour la spatialisation du son, deux formats appréciés par les amateurs de films et séries.

La TV ne se limite pas au cinéma : avec sa dalle 120 Hz, capable de monter jusqu’à 144 Hz, elle est également taillée pour les consoles récentes et pour le jeu sur PC. Les deux ports HDMI 2.1 permettent d’en tirer parti, avec le VRR, l’ALLM et FreeSync Premium pour garder une image fluide.

L’autre atout de la Philips OLED 850 de 55 pouces, c’est qu’elle tourne sous Google TV, avec Chromecast intégré. Elle est également compatible avec Google Assistant et AirPlay 2. La partie audio s’appuie sur un système de 70 W, suffisant pour un usage courant, même si une barre de son apportera plus de profondeur pour les utilisateurs exigeants.

À 999 €, cette TV OLED vise donc ceux qui cherchent une référence moderne, immersive et polyvalente, sans se tourner vers les références les plus luxueuses.


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