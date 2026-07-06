Canicule : un Google Maps qui indique les trajets les plus frais, c’est l’idée formidable de ce développeur français

Alors que la France s'apprête à vivre son troisième épisode caniculaire, un développeur rennais a créé un outil gratuit centré autour d'un credo simple : “Marche à l'ombre”. On vous explique tout.

Comme vous le savez, la France s'apprête à vivre de nouveau sous une chape de plomb. Le pays rentre actuellement dans son troisième épisode caniculaire, alors que le mois de juillet vient tout juste de débuter. Et d'après Météo France, cet épisode est parti pour durer, la faute à un puissant blocage anticyclonique installé entre le proche Atlantique et l'Europe occidentale.

Résultat, ce mécanisme entretient un temps ensoleillé, chaud et extrêmement sec. Les températures parlent d'elles-mêmes, avec des pics enregistrés entre 35 et 39°C dans la partie nord de l'Hexagone, et jusqu'à 42°C dans le sud. Une nouvelle fois, les nuits seront rarement source de réconfort, en raison d'un mercure qui peine à redescendre.

Face à cette situation, des millions de Français ont déjà modifié leurs habitudes de vie. On se rue sur les climatiseurs, on privilégie le télétravail, on s'hydrate abondamment et on évite dans la mesure du possible de se déplacer ou de faire du sport aux heures les plus chaudes. Mais parfois, nous n'avons pas d'autres choix que de mettre le nez dehors… Et que ce soit à pied, à vélo ou en transports en commun, cela peut-être un calvaire.

Un Google Maps anti-canicule, la bonne idée de ce développeur

Comme nous, Axel Aubry a subi de plein fouet les effets de la canicule. Vers la fin mai et l'apparition des premières chaleurs, ce jeune développeur informatique rennais commence lui aussi à modifier ses déplacements : “Je me suis rendu compte que naturellement, je suivais un petit peu les itinéraires les plus frais, les endroits d'ombre dans les lieux que je connaissais”.

C'est comme ça que lui vient l'idée de créer Fraichoù. Derrière ce nom se cache un outil GPS gratuit d'un genre inédit. Contrairement à Google Maps ou Waze qui cherchent avant tout à vous proposer le trajet le plus court, Fraichoù met en avant les itinéraires les plus frais. Pour ce faire, l'outil repose sur une intelligence artificielle et des données publiques issues de diverses sources.

À lire également : Votre smartphone n’aime pas la canicule, voici comment le protéger des fortes chaleurs

IA et données publiques, la recette de Fraichoù

Fraichoù exploite par exemple les informations fournies par la BD Topo, une gigantesque description vectorielle 3D des éléments du territoire et de ses infrastructures. C'est ce qui permet à l'outil de connaître la taille des bâtiments, et de déterminer donc les rues les plus ombragées.

“Les mairies mettent à disposition la couverture d'arbres sur le chemin pour en déduire l'ombre projetée à une heure donnée”, ajoute-t-il dans les colonnes de TF1 Info. Fraichoù se sert également d'OpenStreetMap pour recenser les parcs, les fontaines ou les points d'eau présents sur votre route.

Un trajet peut-être plus long, mais bien plus frais

D'après les données récoltées par Axel Aubry, on peut s'attendre des trajets plus frais entre 2 et 4°C. Tout dépendra bien entendu des températures actuelles, des chemins empruntés et du moment de la journée choisi. L'outil peut proposer certes des trajets un peu plus long, mais globalement plus confortable en optant pour des rues ombragées, des passages couverts, des parcs ou les rives d'un fleuve.

Nous ne sommes d'ailleurs prêté au jeu sur Fraichoù en optant pour une longue marche entre l'Université de la Sorbonne et l'Assemblée Nationale à Paris :

Le plus court : l'itinéraire certes le plus rapide, avec 57 minutes de marche (4,7 km), mais le plus chaud également avec 34° C affiché. Il emprunte notamment la Rue des écoles et tout le Boulevard Saint-Germain avec de larges portions sans ombres (48 % ombres des bâtiments, 48 % canopée)

Le plus frais : Ici, on perd 3 minutes sur le temps de trajet pour atteindre 1h de marche et 300 mètres de plus à parcourir. Néanmoins, le mercure descend à 32°C. L'itinéraire nous invite à emprunter les quais de Seine pour profiter de la fraîcheur offerte par le fleuve et les bâtiments adjacents (73 % d'ombres des bâtiments, 44 % canopée, 100 % proximité d'un point d'eau)

À lire également : Canicule – des élèves de Paris accueillis dans les locaux climatisés de Google France

Un outil amené à évoluer

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le projet d'Axel Aubry a déjà fait de nombreux adeptes avec pas moins de 5 000 visiteurs. Un chiffre qui ne fait que monter grâce à la médiatisation et au bouche-à-oreille. Si l'outil propose aujourd'hui uniquement des itinéraires à la fraîche pour Paris, Rennes et Lille, le développeur travaille déjà pour ajouter d'autres villes.

Il est d'ailleurs curieux de connaître votre avis. Sur le site, vous pouvez dès maintenant voter pour la prochaine ville. Pour l'instant, Nantes est en tête avec 164 voix. Et si jamais votre cité ne figure pas dans la liste, libre à vous de la proposer via la fenêtre dédiée en bas de page.