LG OLED C5 : l’excellente TV est à prix sacrifié pour les soldes d’hiver, vite !

Boulanger propose la meilleure offre des soldes d'hiver sur la LG OLED C5. Cette TV qui figure parmi les plus populaires du marché tombe à son prix le plus bas dans les versions de 55 et de 65 pouces.

Les soldes d'hiver ont démarré le mercredi 7 janvier 2026. Les boutiques en lignes françaises proposent des réductions attractives dans toutes les catégories de produits. Chez Boulanger, la TV LG OLED C5 est à son meilleur prix. Au lieu de 1 299 €, la version de 55 pouces passe à 999 €, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins de 25%. Vous économisez donc 300 € sur ce modèle. Notez qu'il avait été lancé l'année dernière à 1 999 €, ce qui rend cette offre encore plus intéressante.

Je profite de ce bon plan (55 pouces)

Si vous préférez la version de 65 pouces, elle est affichée à 1 399 € au lieu de 1 699 €. Vous profitez là aussi d'une réduction de 300 €.

Je profite de ce bon plan (65 pouces)

LG OLED C5 : la référence OLED grand public

On ne présente plus la série LG OLED Cx qui est depuis plusieurs années l'une des plus populaires du marché. C'est aussi la TV OLED la plus vendue de LG. Le modèle de 2025, la LG OLED C5 ne déroge pas à la règle, malgré une concurrence grandissante.

Cette génération a fait évoluer un peu plus la gamme en y incluant un écran plus lumineux et un processeur de dernière génération. Elle intègre en effet la puce α9 Gen 6 AI qui améliore les performances pour un rendu optimisé en 4K. Et parlant de la qualité des images, la LG OLED C5 est compatible avec les tous les formats HDR importants, y compris le Dolby Vision, le HDR10 et le HLG.

Enfin, cette TV dispose de quatre ports HDMI 2.1 et offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Elle est donc parfaite pour les gamers, d’autant plus qu’elle propose un mode gaming avec les technologues VRR, ALLM, FreeSync et G-Sync.