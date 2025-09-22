Les Pixel perdent cette fonction culte de En Écoute

Les utilisateurs de smartphones Pixel ont découvert un changement surprenant. Une option clé de En Écoute, la fonction musicale intégrée, a disparu après une mise à jour. Reste à savoir si Google a voulu le faire… ou si c’est une erreur.

Introduit en 2017 avec le Pixel 2 et Android 8.1, En Écoute (Now Playing) est devenu l’un des outils les plus appréciés des téléphones de Google. Il reconnaît automatiquement les morceaux joués autour de l’utilisateur et affiche le titre directement sur l’écran de verrouillage. Beaucoup s’en servent au quotidien pour identifier une chanson dans un café, une boutique ou les transports, sans avoir besoin d’ouvrir Shazam ou une autre application tierce. Cette simplicité a fait de cette fonction une véritable signature des Pixel.

Repéré par 9to5Google, la dernière mise à jour d’Android System Intelligence a supprimé une fonction importante de En Écoute : l’onglet Favoris. Jusqu’ici, il permettait de retrouver en un geste toutes les chansons enregistrées avec un cœur. Désormais, les utilisateurs doivent parcourir tout l’historique et repérer manuellement les titres marqués. Ce changement concerne l’ensemble des modèles récents de la gamme, des Pixel 6 et 6 Pro jusqu’aux derniers Pixel 9 et Pixel 9a sous Android 15.

L’onglet Favoris disparaît de En Écoute sur les Pixel après une mise à jour

Le retrait est apparu après l’installation de la dernière mise à jour d’Android System Intelligence, diffusée en septembre sur les Pixel compatibles. Les utilisateurs peuvent toujours marquer un morceau comme favori depuis l’écran de verrouillage ou le panneau de notifications, mais la section dédiée n’existe plus. Google n’a pas communiqué officiellement sur cette disparition, et la page d’assistance n’a pas été modifiée. Difficile de savoir s’il s’agit d’un simple bug ou d’un changement volontaire. Le fait que l’option ait disparu sur plusieurs générations de Pixel, du 6 au 9, laisse toutefois penser à une décision globale.

Ce changement intervient alors que Google prépare une refonte plus large d’En Écoute dans Android 16. Les fuites évoquent un affichage plus moderne avec jaquette d’album, boutons pour marquer un titre ou l’ouvrir directement dans une application de streaming. Google testerait aussi de nouveaux moyens d’activer la fonction, avec un raccourci sur l’écran de verrouillage ou une tuile dans les Paramètres rapides. En attendant cette évolution, la disparition de l’onglet Favoris risque de frustrer les utilisateurs de Pixel, qui avaient pris l’habitude de retrouver leurs morceaux préférés en un seul geste, une fonction simple mais tellement pratique.