Google Play Store : gérer vos applications sur plusieurs appareils Android devient un vrai jeu d’enfant

Google poursuit ses efforts pour améliorer l’interopérabilité de l’écosystème Android. Pour ce faire, la firme de Mountain View met à jour le Play Store afin de simplifier, pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils Android, la gestion de leurs applications.

Si vous possédez un smartphone Android, il est très probable que vous ayez opté pour une montre connectée ou une tablette appartenant au même écosystème plutôt qu’à un autre – iOS, à tout hasard. Il ne serait pas étonnant non plus que vous ayez déjà rencontré des difficultés lorsqu’il s’agissait de gérer de manière cohérente vos applications sur les deux appareils.

Afin de vous proposer une expérience plus fluide et plus complète, et ce directement depuis le Google Play Store, la firme de Mountain View a progressivement amélioré la gestion des applications dans tout l’écosystème Android. Surtout, elle vient aujourd’hui de franchir un cap en transformant cette tâche parfois rébarbative en un jeu d’enfant.

Ce simple bouton va grandement faciliter la gestion de vos applications sur plusieurs appareils Android

Google déploie actuellement la mise à jour v48.8 du Play Store. Sa principale nouveauté réside dans un bouton Désinstaller. Il permet aux utilisateurs de désinstaller une application sélectionnée directement depuis sa fiche sur le magasin officiel du géant de la tech, sans avoir à utiliser l’appareil concerné. La désinstallation à distance est ainsi rendue beaucoup plus pratique, puisqu’elle permet de désinstaller une même application de plusieurs appareils.

Surtout, cette nouvelle fonctionnalité vient compléter une autre méthode de gestion, qui offre davantage une vue d’ensemble de toutes les applications installées sur un appareil spécifique. Elle permet en effet de désinstaller des applications à distance via le Play Store : il suffit d’aller dans Gérer les applications et les appareils, Gérer, d’utiliser le filtre d’appareils pour faire apparaître la liste des applications de l’appareil sélectionné, puis de sélectionner les applications à retirer, avant de cliquer sur l’icône Corbeille pour les supprimer.

En combinant ces deux méthodes, Google vous offre quelque part le meilleur des deux mondes. Vous devriez bientôt pouvoir profiter de ce nouveau bouton, la mise à jour étant en cours de déploiement dans la version stable.