Trouver la bonne application sur le Play Store devient un jeu d’enfant, même si vous ne connaissez pas son nom

Le Play Store bénéficie d'une mise à jour majeure. L'une des principales nouveautés est la recherche d'applications par IA.

Google annonce de nouvelles fonctionnalités qui doivent aider l'utilisateur à trouver l'application qu'il recherche au sein du Play Store. La première nouveauté est la recherche guidée. Si vous avez oublié le nom d'une application qui vous intéresse, ou que vous cherchez un app qui couvre un besoin spécifique, il vous suffit de la décrire dans la barre de recherche. “L'IA de Play classe ensuite les applications pertinentes en catégories, rendant la recherche plus simple et plus intuitive”, explique la firme.

Par exemple, on peut chercher “trouver une maison” pour obtenir des suggestions d'applications immobilières ou “jeux de construction de deck” pour voir des résultats correspondant à cette requête. Auparavant, on effectuait généralement sa recherche d'application sur un moteur de recherche (ou un chatbot IA, désormais) pour trouver la bonne appli, avant de se rendre dans le Play Store pour la télécharger et l'installer. Nous allons maintenant pouvoir sauter une étape et réaliser la procédure sur le Play Store de bout-en-bout.

Google Play devient plus qu'un simple magasin d'applications

En outre, l'onglet Applications se dote de nouveaux espaces dédiés au divertissement et aux événements saisonniers. On y découvre des médias, des articles et des informations d'actualité, et ce, directement dans Play. Des tests réalisés en Inde et au Japon, respectivement avec le Cricket Hub et un espace dédié aux Comics, a incité Google à déployer ce type de contenu dans le monde entier.

Avant la fin du mois de septembre, “des sujets saisonniers sélectionnés de manière inédite et immersive” seront mis en avant par le magasin d'applications. Google promet “des sujets d'actualité adaptés à vos centres d'intérêt grâce à du contenu provenant de plusieurs applications, comme les playoffs WNBA et Halloween”. Il faut par contre espérer que les thèmes seront adaptés aux consommateurs européens, qui ne sont pas forcément friands de WNBA. Pour la Corée du Sud, la fête de Chuseok est par exemple mentionnée, ce qui laisse espérer que le système prendra aussi en compte les habitudes des Européens.

Google évoque aussi une protection renforcée grâce à la détection des menaces par l'IA, ainsi qu'une nouvelle interface et des fonctionnalités inédites pour la catégorie Jeux du Play Store.