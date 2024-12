Cette alternative bien pratique à l’Explorateur Windows est enfin facile à installer, voici comment

Windows 11 améliore régulièrement son Explorateur de fichiers, mais certaines fonctions avancées manquent encore à l’appel. Une alternative populaire pourrait bien changer la donne.

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 continue d’évoluer avec des mises à jour régulières. Microsoft a récemment ajouté une option pour dupliquer facilement des onglets, un gain de temps apprécié par ceux qui manipulent de nombreux dossiers. Cette fonction, qui était très attendue, simplifie la navigation dans des dossiers multiples sans avoir à les rouvrir ou à copier leurs chemins. En parallèle, des bugs provoquant des plantages ont enfin été corrigés, rendant l’outil plus stable. Malgré ces efforts, certaines fonctionnalités avancées continuent de manquer. Elles poussent de nombreux utilisateurs à chercher des alternatives pour une gestion plus complète de leurs fichiers.

Files est une application alternative qui offre des options absentes de l’Explorateur natif de Windows. Avec sa version Preview maintenant disponible sur le Microsoft Store, cette dernière propose des outils avancés comme une gestion améliorée des onglets, des archives et une interface modernisée. L’application est gratuite dans cette livrée, mais sa version stable est disponible pour 8,99 dollars (environ 8,50 euros). Celle-ci permet aux utilisateurs de soutenir le projet tout en accédant à des fonctionnalités supplémentaires.

Files Preview simplifie la gestion de vos fichiers sur Windows

Files Preview s’installe facilement via le Microsoft Store, ce qui rend son accès beaucoup plus simple qu’auparavant. Ce nouvel outil offre une personnalisation poussée et des fonctionnalités pratiques qui manquent encore à l’Explorateur Windows. Par exemple, il permet de visualiser rapidement les tailles de fichiers, de configurer des raccourcis personnalisés ou encore de mieux organiser les onglets actifs. Cette flexibilité fait de cette appli un complément idéal pour ceux qui recherchent un gestionnaire de fichiers plus performant.

La dernière version Preview de Files apporte également des améliorations notables. Elle inclut un glisser-déposer amélioré, une meilleure gestion des propriétés des fichiers et des raccourcis pratiques pour accélérer les tâches courantes. Files s’affirme de plus en plus comme une bonne alternative pour les utilisateurs de Windows 11. Grâce à son interface modernisée et ses outils avancés, elle comble les lacunes de l’Explorateur natif, et offre aux utilisateurs une gestion de fichiers à la fois fluide et personnalisable.